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Сегодня, 10:10

Карасев — о тяжелых матчах в РПЛ: «Есть нелюбимые команды, но называть их не буду»

Карасев не стал называть нелюбимые команды в РПЛ
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский арбитр Сергей Карасев в интервью «СЭ» признался, что у него есть нелюбимые команды в РПЛ, но не стал называть их.

— При этом у вас наверняка есть нелюбимые команды, матчи которых даются особенно тяжело.

— Есть, но называть их не буду. Бывают ситуации, когда нет ошибок, но какой-то клуб не побеждает и заводит разговоры про нефарт, связывая его с конкретным арбитром. В нашем руководстве об этом знают и даже могут на какое-то время ставить судью на другие матчи, чтобы не обострять. Это нормально и по-человечески правильно.

Лично мне без разницы — работаю на любых играх. И могу сказать, что топ-матчи судить проще, чем встречи аутсайдеров. Когда футболисты хорошо готовы технически и тактически, все более предсказуемо и понятно. Только цена ошибки выше: примешь не то решение в дерби, и это будут обсуждать всю следующую неделю. А в конце сезона, когда команда недосчитается очков, тебе еще раз все припомнят.

Работать в нижней части таблицы сложнее. Там больше фолов, причем из-за низкого технического оснащения игроков их тяжелее трактовать: иногда вообще смотришь и не понимаешь, что это было.

Полное интервью Карасева «СЭ» читайте здесь

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Сергей Карасев (судья)
2
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