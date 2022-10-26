Сегодня, 10:10
Российский арбитр Сергей Карасев в интервью «СЭ» признался, что у него есть нелюбимые команды в РПЛ, но не стал называть их.
— При этом у вас наверняка есть нелюбимые команды, матчи которых даются особенно тяжело.
— Есть, но называть их не буду. Бывают ситуации, когда нет ошибок, но какой-то клуб не побеждает и заводит разговоры про нефарт, связывая его с конкретным арбитром. В нашем руководстве об этом знают и даже могут на какое-то время ставить судью на другие матчи, чтобы не обострять. Это нормально и по-человечески правильно.
Лично мне без разницы — работаю на любых играх. И могу сказать, что топ-матчи судить проще, чем встречи аутсайдеров. Когда футболисты хорошо готовы технически и тактически, все более предсказуемо и понятно. Только цена ошибки выше: примешь не то решение в дерби, и это будут обсуждать всю следующую неделю. А в конце сезона, когда команда недосчитается очков, тебе еще раз все припомнят.
Работать в нижней части таблицы сложнее. Там больше фолов, причем из-за низкого технического оснащения игроков их тяжелее трактовать: иногда вообще смотришь и не понимаешь, что это было.
Полное интервью Карасева «СЭ» читайте здесь
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования