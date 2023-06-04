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Судейство

Сегодня, 19:40

Карасев объяснил, за что удалил защитника ЦСКА Рошу в дерби со «Спартаком»: «Был конкретный жест»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Виллиан Роша, Александр Соболев и Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский арбитр Сергей Карачев прокомментировал «СЭ» эпизод с удалением нападающего Александра Соболева и защитника Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:1).

— ЭСК признала, что Рошу удалили ошибочно. Как вы видели этот эпизод? Почему вы показали красную?

— Если говорить в двух словах, то я точно не видел, что было. Ассистент подозвал и сказал, что был показан жест, такой же, как у Соболева. Что Роша показывал одинаковый жест с Соболевым в его сторону и сторону трибуны. Вот и все.

— Не кажется, что контекст жестов был разный?

— Тогда я приведу пример. Вы сидите в парке, на лавочке. Напротив вас два человека, вы не знаете, знакомы они или нет. Они что-то выясняют, толкаются. Один показывает что-то другому. И человек, которому показали, поворачивается к вам, сидящему и не имеющему отношения к этому, и показывает вам этот же жест. В каком контексте он это показывает?

В правилах написано, что непристойные жесты караются красной карточкой. Жест был? Был. Ассистент видел? Видел. Мы не можем подойти вдвоем к Роше. Приведу другой пример. Произошел какой-то фол против футболиста. Судья зафиксировал фол, но не показывает карточку, а футболист к нему бежит и говорит: «Ну, ты чего? Почему?». Что я должен делать? Показать карточку за проявление эмоций и несогласие с решением. Либо он подбегает ко мне и просит показать карточку жестом. Я что должен делать? Я реагирую на жест и показываю карточку ему. Судьи не могут выяснять, в каком контексте футболист что-то показал. Был конкретный жест. Он был показан в сторону ассистента и трибун. Ассистент меня подозвал и объяснил, что был такой же жест. На основании чего он считает, что этот жест 1 в 1 такой же непристойный и оскорбительный. В каком контексте очень сложно понять в процессе игры. Это нереально. Поэтому была показана красная карточка. ЭСК и КДК решили по-другому. Это их право. На поле было принято такое решение.

КДК РФС отменил удаление Роши и дисквалифицировал Соболева на 4 матча.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Сергей Карасев (судья)
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