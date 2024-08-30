Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Динамо»

Заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС рассмотрело запрос «Динамо» на судейство в матче 6-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

Московский клуб обратился с просьбой оценить работу Сергея Карасева в эпизоде с неназначением пенальти на 85-й минуте матча. ЭСК РФС вынесла решение о том, что судья ошибочно не назначил пенальти. Задержка рукой со стороны Александра Черникова Диего Лаксальта повлияла на возможность продвижения атакующего игрока к мячу. Большинство экспертов комиссии считает ошибочным решение арбитра не назначить пенальти, но поддерживает решение ВАР не вмешиваться.

«Краснодар» набрал 12 очков в 6 матчах и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с таким же количеством баллов находится на четвертой строчке.

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