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Сегодня, 07:30

Карасев остался в элитной группе судей УЕФА. Но только на бумаге

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Судейский комитет УЕФА определил категории арбитров на вторую часть сезона-2022/23. В элитную группу вошли 30 рефери, включая Сергея Карасева.

В первой группе остался Сергей Иванов. Во вторую включены Владислав Безбородов, Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Виталий Мешков, Владимир Москалев, а также Артем Любимов и Павел Шадыханов, впервые вошедшие в лист ФИФА.

Для наших судей решение УЕФА фактически мало что значит, ведь в обозримом будущем назначений на матчи, проходящие под эгидой этой организации, они не получат.

И само деление на группы носит больше вопрос престижа. Раньше сумма вознаграждения за международный матч зависела от категории рефери, то есть судья элитной группы мог рассчитывать на больший гонорар. Но затем судейский комитет УЕФА решил определять сумму выплаты исходя из ранга турнира — больше получит тот, кто судит в Лиге чемпионов.

Футбол
Сергей Иванов (судья)
Владислав Безбородов
Сергей Карасев (судья)
УЕФА
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