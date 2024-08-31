Карасев отказался комментировать свою ошибку в матче «Динамо» и «Краснодара»

Главный арбитр матча 7-го тура РПЛ «Спартак» — «Рубин» (1:0) Сергей Карасев ответил на вопросы о своей ошибке в матче между «Динамо» и «Краснодаром» (0:1) в 6-м туре.

Ранее ЭСК РФС признала, что Карасев ошибочно не поставил пенальти в ворота «быков» на 85-й минуте матча при счете 1:0 в их пользу. Тем не менее, судья не был отстранен от работы, а получил новое назначение уже в следующем туре.

— Вы удивлены, что вас назначили на сегодняшнюю игру после ошибки в матче с «Динамо»?

— Не буду ничего комментировать. Все через департамент.

— На вас как-то влияет этот шум, который был перед сегодняшней игрой после ситуации с Лаксальтом?

— Всем здоровья, отдыхаем две недели.

— Видели слова спортивного директора «Оренбурга»?

— Я не читаю ничего. Не в курсе.