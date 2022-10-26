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Российский арбитр Сергей Карасев в интервью «СЭ» рассказал, остался ли он доволен своей работой в матче 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2).
— Доволен ли я своей работой? Мне сложно говорить: доволен или недоволен, хорошо или плохо. Тут самое главное — информационная волна. Из того, что я видел, моя фамилия появлялась нечасто, и в целом [обсуждение] прошло в рабочем режиме. Хотя, повторюсь, дерби вышло одним из самых жарких за последние годы.
Новостные каналы в телеграме? Может, я старый стал, но мне неинтересно. Я вообще неактивный пользователь соцсетей. Раньше все покупали газеты и читали в метро. А теперь просто скроллят информационные порталы. Вот и я так же: газету или книжку читал, а сейчас могу пролистать новости. Мне этого достаточно. А лезть куда-то дальше, копать...
Я прекрасно знаю, как отсудил. Я же самоед: сам себе инспектор и так далее. Поэтому в состоянии себя оценить, понять, где ошибся. Мне даже не надо пересматривать игру — после финального свистка я сам понимаю, в каких моментах что-то сделал не так.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования