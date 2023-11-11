Карасев простил Эраковича, Кукуляк — Камилова. Судьи экономят желтые карточки

На 35-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» судья Сергей Карасев не вынес предупреждение зенитовцу Страхине Эраковичу, который с фолом сорвал опасную атаку гостей, сбив Жоау Батчи.

Скриншот. Фото Скриншот из трансляции

Скриншот. Фото Скриншот из трансляции

Для защитника желтая карточка стала бы четвертой в турнире — он получил бы автоматическую дисквалификацию.

Как и Карасев, сэкономил предупреждение Евгений Кукуляк, судивший игру «Локомотив» — «Ахмат» (2:1). На 88-й минуте он не наказал желтой карточкой за грубость Владислава Камилова. В итоге грозненский футболист избежал дисквалификации, он по-прежнему «висит» на карточках.