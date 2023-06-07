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Сегодня, 06:19

Карасев: «Добавлять по 10-12-15 минут — это неправильно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский арбитр Сергей Карасев ответил на недовольство тем, сколько судьи добавляют компенсированного времени к таймам после просмотров ВАР.

«Я здесь за здравый смысл. Добавлять по 10-12-15 минут — это неправильно. Да, бывают какие-то серьезные травмы игроков, долгие просмотры ВАР. Условно говоря, три минуты уходит на просмотры, пять минут на оказание медицинской помощи футболисту, если он, не дай бог, получил травму головы или еще что-то серьезное. Оказание ему помощи, транспортировка за пределы поля — тут я все понимаю. Но это единичные случаи. Не хотелось бы, чтобы они вообще происходили, — всем здоровья.

И только в таких ситуациях оправданно добавление огромного количества компенсированного времени. Во всех остальных случаях все должно быть в меру. Неправильно, когда играют 90 минут и еще 15 минут компенсированного времени. Это перебор», — цитриуют «Известия» Карасева.

Источник: https://iz.ru/1524397/aleksei-fomin/svoe-vozvrashchenie-v-evrokubki-vosprimu-kak-chudo-iz-chudes
Футбол
Сергей Карасев (судья)
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