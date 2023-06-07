Карасев рассказал, что недавно записался на курсы УЕФА

Российский судья Сергей Карасев рассказал, что хотел бы стать тренером после завершения судейской карьеры.

«Это возможно. Мне это было бы интересно. Я со стороны наблюдаю, как тренируется мой девятилетний сын, и каждый раз хочется ему подсказать, помочь. Я всю жизнь в футболе, и понимание есть. Есть академия РФС, в которую может пойти любой желающий. Мне больше нравится работать с детьми. Надо много времени, чтобы отучиться. Надо же начать c чего-то. Мне тренерство стало интересно буквально полгода назад, зарегистрировался вот недавно на курсах УЕФА. Мне это интересно, но пока только по детям!» — приводит «РБ Спорт» слова Карасева.

Карасев начал свою судейскую карьеру в 1995 году. С 2008 года он является главным судьей РПЛ.