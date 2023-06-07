Карасев рассказал, с кем ему сложнее всего было находить общий язык

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал, с кем ему сложнее всего было находить общий язык на футбольном поле.

«В России — с Понтусом Вернблумом. Потому что он всегда играл до первой желтой карточки. Мог делать все, что угодно, до первой желтой карточки: прессовать, что-то говорить. Но, получив желтую карточку, успокаивался. То есть он это делал не просто так. Знал, на какие точки давить. В этом плане Вернблум, наверное, хороший психолог. Знал, кто его судит. И пытался надавить на арбитра. Если судья принимал его правила игры, то работать было сложнее. А после первой карточки Понтусу все становилось нормально.

С зарубежными матчами вообще все проще. Когда люди приезжают на игры, там настолько все строго в УЕФА — и работа КДК, и сам статус турнира, будь то Лига чемпионов или Лига Европы, что я особо даже не помню, чтобы кто-то чрезмерно агрессивно или неадекватно себя вел», — цитируют «Известия» Карасева.