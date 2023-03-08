Карасев рассказал, как его успокаивают игроки: «Серег, тихо-тихо-тихо»

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о своих взаимоотношениях с футболистами.

«Помогает ли мне в работе мой статус? Есть такое, футболисты относятся с уважением, с пониманием. Последние годы нет вообще никаких проблем с ребятами. Когда выхожу на поле, они меня видят и понимают, что сегодня все должно быть хорошо. Отношения уже не такие, что судья — это человек, который карает. Сейчас уже скорее товарищеские. Любую ситуацию можем разрешить без скандалов, без лишних карточек. Я могу их успокоить, или они меня. Если на моем лице может быть что-то такое, то начинают: «Серег, тихо-тихо-тихо. Все нормально», — приводит «Чемпионат» слова арбитра.

Ранее Карасев объяснил, почему пустые трибуны мешают судьям работать.