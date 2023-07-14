Карасев рассказал, видит ли он себя судьей в 50 лет

Российский арбитр Сергей Карасев ответил на вопрос о том, как долго он планирует продолжать судейскую карьеру.

— Месяц назад вам исполнилось 44. Видите себя в качестве главного арбитра в 50, как тот же Безбородов?

— Хотелось бы. Если будут силы, если буду соответствовать, а руководство будет доверять и понимать. Главная проблема — сейчас через каждые 2-3 года нормативы для судей изменяются в сторону большей интенсивности, и сдать их становится сложнее. Если не сдаешь нормативы, ты просто не работаешь. Надо начинать с этого — можешь или не можешь. Если не можешь, шансов ноль. Бежать с высунутым языком, недобегать какие-то метры — это тоже неправильно. Надо быть готовым настолько, чтобы пробегать с легеньким запасом. Сдаешь нормативы — это первый шаг, значит, чувствуешь себя хорошо. Если не готов и есть проблемы со здоровьем, никогда не сдашь.

— Усталость и перенасыщение футболом еще не накатили?

— Нет, усталости нет, но, с другой стороны, уходить надо тоже вовремя. Можно сдать нормативы, но понимать, что уже настолько наелся футболом и судейством... Зачем занимать чужое место и насильственно выводить себя на поле?

Карасев начал работать на матчах второй лиги в 2000 году, он судит матчи РПЛ с 2008 года.