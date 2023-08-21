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Судейство

Сегодня, 11:10

Карасев сообщил, что полетит на сбор судей УЕФА: «Все документы есть, надеюсь, ничего не изменится»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский арбитр Сергей Карасев заявил, что рассчитывает посетить осенний сбор судей УЕФА в Швейцарии, на который он получил приглашение.

О намерении отправиться на сбор Карасев рассказывал в интервью «СЭ» в июле.

«Надеюсь, ничего не изменится, поеду. Все документы есть, все нормально. 2 сентября должен прилететь. Что дальше будет, не знаю. Съезжу на сбор, дальше будет видно. Меня пригласили официальным письмом. Отправил, что все нормально, я готов. Все на руках. Надеюсь, за это время ничего не изменится. Сбор официально с 3 по 6 сентября в Ньоне. Я полечу 2 числа, потому что прямых рейсов нет. Надо вылетать заранее», — передают слова Карасева корреспонденты «СЭ».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под своей эгидой. В марте УЕФА сообщил, что из-за трудностей с поездками за границу арбитры из России не будут назначаться на международные матчи.

Футбол
РПЛ
Сергей Карасев (судья)
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 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
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 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
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Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 2 : 0
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 1 : 3
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 4 : 0
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