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Сегодня, 16:22

Карасев: «В России миллион талантов. Хочется, чтобы играли наши футболисты»

Алина Савинова
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Российский судья Сергей Карасев заявил, что в сезоне-2022/23 ему было сложнее работать, чем в предыдущем розыгрыше чемпионата России.

«Стало больше матчей и в Кубке России, и в РПЛ — да, стало сложнее, но это и хорошо! У меня иногда получалось и три игры за неделю. Кубок России заменил еврокубки. Игр, перелетов стало больше, к тому же я часто работал на играх в Краснодаре и Ростове», — приводит «РБ Спорт» слова Карасева.

Также он высказался об уменьшении количества легионеров на поле.

«Честно, судьи никогда не задумываются, сколько легионеров на поле. Хочется, чтобы в это время играли наши футболисты! Талантов в России — миллион. Для нас самое главное — минимизировать количество своих ошибок, независимо, кто на поле», — добавил арбитр.

По итогам завершившегося сезона «Зенит» пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА завоевал серебряные медали. «Спартак» занял третье место.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-karasev-v-rossii-million-talantov-hochetsya-chtoby-igrali-nashi/
Футбол
РПЛ
Сергей Карасев (судья)
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