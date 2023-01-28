Карасева не пригласили на сбор судей УЕФА

Судейство
Сегодня, 01:32
Как стало известно «СЭ», российский арбитр Сергей Карасев не вызван на сбор ведущих судей УЕФА, который пройдет в ближайшие дни в Италии.
Свой сбор организован и для новичков — арбитров, которые только в этом году вошли в лист ФИФА. По всей видимости, среди них не окажется Артема Любимова и Павла Шадыханова.
Кроме Карасева не приглашены румын Иштван Ковач и англичанин Антони Тэйлор. Они с 1 по 11 февраля будут работать на матчах клубного чемпионата мира в Марокко.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования