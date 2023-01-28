Карасева не пригласили на сбор судей УЕФА

Как стало известно «СЭ», российский арбитр Сергей Карасев не вызван на сбор ведущих судей УЕФА, который пройдет в ближайшие дни в Италии.

Свой сбор организован и для новичков — арбитров, которые только в этом году вошли в лист ФИФА. По всей видимости, среди них не окажется Артема Любимова и Павла Шадыханова.

Кроме Карасева не приглашены румын Иштван Ковач и англичанин Антони Тэйлор. Они с 1 по 11 февраля будут работать на матчах клубного чемпионата мира в Марокко.