Караваев отметил хорошую игру новичка команды, голкипера Евгения Латышонка

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в комментарии для «СЭ» отметил хорошую игру новичка команды, голкипера Евгения Латышонка.

— Латышонок — 3 игры в РПЛ — 3 сухаря. Это заслуга вратаря или защиты?

— Ну конечно, защиты! (Смеется). Нет, на самом деле он тоже красавец, выручал нас и не раз. Сегодня пару моментов было, поэтому молодец. Желаю ему побольше нулей! — сказал Караваев «СЭ».

«Зенит» набрал 9 очков и снова возглавил таблицу РПЛ. «Ростов» (4) остается четвертым в турнирной таблице.

В следующем туре ростовчане на своем поле примут «Рубин». Игра пройдет 9 августа. Команда Сергея Семака на день позже дома сыграет против московского «Динамо».