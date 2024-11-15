Караваев ответил на вопрос, готов ли он перейти в «Спартак»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, готов ли однажды перейти в «Спартак».

«Нет, в «Спартак» вряд ли. Я просто хочу сказать, что неизвестно, как жизнь сложится. Какая у меня жизнь? Как она у меня будет через два года? Неизвестно, кем стану, кем буду. И тогда, считай, мои слова там будут потом вырезать, но на данный момент нет», — сказал Караваев на Youtube-канале «СБГ Шоу».

Караваев выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне 29-летний защитник провел 17 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Караваева в 5 миллионов евро.

Футболист является воспитанником ЦСКА. Также ранее Караваев играл за чешские «Дуклу», «Яблонец» и «Спарту», а также за нидерландский «Витесс».