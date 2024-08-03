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Сегодня, 21:24

Караваев: «Матч с «Динамо» будет принципиальным, но пока ничего не решает»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ с «Динамо».

— Следующий матч — битва за чемпионство после четырех туров?

— Ну про чемпионство рано говорить. Следующая игра будет принципиальной, но я считаю, что она пока что ничего не решает, — сказал Караваев «СЭ».

«Зенит» после трех туров набрал 9 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая московское «Динамо» по дополнительным показателям. Матч «Зенита» и «Динамо» состоится 10 августа.

Вячеслав Караваев
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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