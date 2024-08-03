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Сегодня, 20:54

Караваев: «В первые минуты «Ростов» доставил немного неприятностей»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от победы над «Ростовом» (5:0) в матче 3-го тура РПЛ.

— Удивил ли сегодня «Ростов»?

— Они всегда играют агрессивно, прессингуют много, пытаются выйти из обороны через пас. В первые минуты «Ростов» доставил немного неприятностей, но потом мы перестроились и забили несколько голов в первом тайме.

— Какую установку Семак давал перед матчем? На чем просил сделать акцент?

— Говорил, что нужно играть агрессивно, прессинговать. Повторюсь, «Ростов» выходит через короткий пас. На этом и делали акцент: прессинговать, подловить на ошибке и забить, — сказал Караваев «СЭ».

«Зенит» набрал 9 очков и снова возглавил таблицу РПЛ. «Ростов» (4) остается четвертым в турнирной таблице.

В следующем туре ростовчане на своем поле примут «Рубин». Игра пройдет 9 августа. Команда Сергея Семака на день позже дома сыграет против московского «Динамо».

Вячеслав Караваев
ФК Зенит
ФК Ростов
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