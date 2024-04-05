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Караваев — о матче с «Црвеной Звездой»: «Атмосфера была топовая, словно играешь в еврокубках»

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал об атмосфере на товарищеском матче с «Црвеной Звездой» в Белграде.

«Атмосфера была топовая. Большая благодарность сербам, которые пришли и поддерживали нас вместе с нашими болельщиками. Обычно фанаты соперника свистят, а тут нам хлопали. Дружеская обстановка, но при этом было ощущение, что играешь в еврокубках. Мы потом обсуждали с ребятами, что еще бы раз пять сюда приехали. 45 тысяч зрителей на товарищеском матче — конечно, приятно играть в такой обстановке!» — приводят «Известия» слова Караваева.

Игра прошла 23 марта. Победу в этой встрече одержала сербская команда со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Никола Кнежевич.

Источник: Известия
Вячеслав Караваев
Футбол
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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