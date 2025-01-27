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Сегодня, 14:12

Караваев пропустит оставшуюся часть сезона

Камила Абдурахманова
Вячеслав Караваев.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев получил повреждение в ходе тренировочного сбора в Катаре, сообщает пресс-служба клуба.

Караваеву провели медицинское обследование, в результате которого диагностировали разрыв ахиллова сухожилия. Игроку сделали операцию.

«Футбольный клуб «Зенит» желает Вячеславу Караваеву здоровья и скорейшего возвращения на поле», — написано в сообщении.

Ожидается, что футболист сможет восстановиться примерно за семь месяцев. В ближайшее время он начнет процедуры под контролем медицинского персонала команды в Санкт-Петербурге.

В текущем сезоне Караваев провел 18 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Источник: Telegram-канал «Зенита»
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Вячеслав Караваев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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