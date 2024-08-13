Караваев рассказал, что провел летний отпуск в России

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» рассказал, что провел летний отпуск в России.

— Предыдущий сезон получился самым сумасшедшим за всю твою карьеру в «Зените»?

— Думаю, что да. По эмоциям однозначно. Чемпионат был сложным, мы потеряли много очков. Причем в таких играх, где могли этого не делать. Забрали три кубка опять же — впервые в истории «Зенита».

— Как после этого провел отпуск?

— Я сразу поехал в Карелию с родными, там ходили на рыбалку. Были в Рускеале, Сортавале и на Валааме. Это уже мой классический маршрут, мне он очень нравится. Особенно кайфую от Валаама. Потом ездили в Орск вместе с женой к ее родственникам.

— Из России никуда не уезжал?

— Да, был здесь, без всяких морей и пляжей. Одну ночь даже в палатке провел! Было клево, могу рассказать одну историю. Приехали мы на озеро вечером, солнца нет. Разбили палатку и легли спать, а ночью я просыпаюсь, потому что мне ужасно жарко. Под утро вообще адское пекло началось. В Орске тогда было около +40 градусов, пришлось экстренно выбегать и в пять утра переносить палатку в тень, ха-ха.

— Партнеры по команде не удивились, что у тебя такой нетипичный для футболиста отпуск получился?

— Летом как-то нет желания уезжать в теплые края. Вот зимой хочется, потому что холодно, но эту я тоже провел в России — занимался домом, в который мы недавно переехали. У нас прекрасная страна и полно мест, где можно отдохнуть. Например, та же Карелия очень развивается. То, что там есть сейчас, и было три года назад... Все изменилось в лучшую сторону! — сказал Караваев «СЭ».

В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Также сине-бело-голубые выиграли Кубок и Суперкубок страны.