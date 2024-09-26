Караваев — о матче с «Краснодаром»: «Будет игра за первое место, с нетерпением ее ждем»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ против «Краснодара».

— Ожидания — самые эмоциональные, — приводит слова Караваева официальный сайт клуба. — Это будет игра за первое место, встречаются два лидера, с нетерпением ее ждем.

— Насколько закономерно то, что именно «Краснодар» на данный момент «поджимает» «Зенит»?

— Это закономерно, потому что они практически не теряют очки, выигрывают свои матчи и находятся наверху в турнирной таблице.

— Матчи в Краснодаре всегда очень эмоциональные и интересные, но обычно они случаются весной. На этот раз игра пройдет осенью. Есть ли для вас в этом существенная разница?

— Разницы нет, это матч двух лидеров, наверняка будет много болельщиков, большой ажиотаж — этим и подогревается игра.

Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдет 28 сентября. Краснодарцы с 21 очком занимают второе место в турнирной таблице, петербуржцы с 23 очками — на первой строчке.