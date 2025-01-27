Караваев обратился к болельщикам «Зенита» после операции

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев сообщил, что был успешно прооперирован.

«Всем привет! Сегодня мне сделали операцию, все прошло успешно. Настроение боевое — хочу как можно скорее начать реабилитацию и вернуться в строй. Вернуться еще сильнее. Чувствую вашу поддержку, она придает мне сил. Берегите себя!» — написал Караваев в социальных сетях.

29-летнему игроку диагностировали разрыв ахиллова сухожилия. Караваев получил повреждение в ходе тренировочного сбора в Катаре. Ожидается, что футболист сможет восстановиться примерно за семь месяцев.

В текущем сезоне защитник провел 18 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах.