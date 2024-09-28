Караваев взял вину за поражение «Зенита» от «Краснодара» на себя

Фланговый защитник «Зенита» Вячеслав Караваев обратился к болельщикам петербургской команды после своей результативной ошибки в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

В концовке второго тайма Караваев сделал неудачную передачу на голкипера Евгения Латышонка. Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба перехватил мяч и открыл счет в этой встрече. В компенсированное ко второму тайму время «быки» увеличили преимущество усилиями Федора Смолова.

«Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, перед командой, перед Петербургом, потому что моя ошибка повлияла на исход игры. Я ошибся и хотел бы взять вину за это поражение на себя», — приводит слова Караваева пресс-служба «Зенита».

«Краснодар» одержал седьмую победу подряд в РПЛ. Команда Мурада Мусаева набрала 24 очка и вышла в лидеры РПЛ. «Быки» опережают «Локомотив» (24) по дополнительным показателям.

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне. Команда Сергея Семака с 23 очками — на третьей строчке.