Карич: «В школе изучали историю России. Думал, тут все в советском стиле»

Сегодня, 11:49
Защитник «Пари НН» Свен Карич рассказал, какой представлял себе Россию до переезда благодаря изучению истории страны в словенской школе.
«В школе мы изучали историю России. Я полагал, что здесь все в советском стиле: здания и остальное. Но оказалось, что есть много нового и прикольного, как и во всем мире. Да, есть старые части городов, но есть и недавно отстроенные», — цитирует Карича «РБ Спорт».
26-летний словенец присоединился к «Пари НН» в сентябре 2024 года, подписав контракт до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне Карич забил 2 гола в 8 матчах за нижегородцев.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)