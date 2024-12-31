Карич поздравил болельщиков «Пари НН» с наступающим Новым годом

Защитник «Пари НН» Свен Карич поздравил болельщиков нижегородской команды с наступающим 2025 годом.

«Поздравляю болельщиков из Нижнего Новгорода с наступающим 2025 годом! Прежде всего я хочу пожелать всем здоровья! Счастливого Нового года!» — сказал Карич «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний словенец принял участие в 11 матчах за нижегородцев и забил два гола. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

После 18 туров РПЛ подопечные Виктора Гончаренко набрали 16 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.