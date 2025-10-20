Карпин хочет видеть Кафанова в «Динамо»

20 октября, 20:00
Как стало известно «СЭ», главный тренер «Динамо» Валерий Карпин хочет видеть в своем штабе Виталия Кафанова, с которым работает в сборной России.
65-летний тренер вратарей покинул «Ростов» в июне 2025 года. Кафанов входил в тренерский штаб Карпина, когда тот работал в «Ростове».
Карпин возглавил «Динамо» 13 июня, подписав контракт с бело-голубыми до лета 2028 года.
В июне Legalbet сообщал, что Кафанов продолжит тренерскую карьеру в «Динамо».
В начале сентября Кафанов говорил, что у него было два предложения из клубов РПЛ, но «Динамо» в их числе не было.
«Динамо» с 16 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 12 туров.
aliser
Да, карпушку пора уже гнать, пусть в Нарву едет, эстонцев тренировать тоже надо!!!
21.10.2025
protestdr
Ой-йой.Тут в трансляции матча Спартака упомянули,что он Максименко "стабильностью хвалил".Дядя явно разбирается во вратарском ремесле.
21.10.2025
vladmad_75
Решил таки добить эстонец Динамо что ли?
21.10.2025
александр Тарасов
А динамовские бугры хотят видеть Динамо чемпионом! Не пора ли им уже обрезать Вареликовы " хотелки"? Он уже много чего "нахотел", а выхлоп?
21.10.2025
Армеец
Кишка тонка у Пуделя!
21.10.2025
Zuschauer
Пусть Динамо выиграет три раза подряд. После - берем Кафанова. И ваще выполняем любую хотелку Валеры, но только каждый раз ему надо три раза выиграть перед этим.
21.10.2025
МаратХ
Тещу он не хочет в Динамо пристроить?
21.10.2025
alexb2025personal
По крайней мере, если она займется вратарями, безумные розыгрыши она запретит хотя бы, чтобы сбереть нервы мужа.
21.10.2025
Динамов
На самом деле под Кафанова подпишут Сафонова, с которым тот успешно работает в сборной. Но проблема в ином - что зацикленность Карпина на никчёмном персонале и ещё более никчёмных футболистах Ростова уже попахивает психболезнью у него. Неужели в Европе нет других тренеров вратарей, которые работали в сильных клубах, а сейчас без работы? Такое впечатление, что Карпин живёт на острове, где кроме Кафанова нет других жителей. О_О
21.10.2025
Адекват
Это было бы смешно, если не было бы так грустно. :frowning2:?
21.10.2025
nampoo
Мда.. Под Кафанова придется брать Нойера (идеальный «кафановский» воротчик). Дороговато будет, наверное, хотя, если учитывать возраст и потенциальное желание Нойера, все может и случиться. Динамикам -удачи:).
21.10.2025
Микола Питерский
Кафанов вам поможет
21.10.2025
Haiaxi
Пусть забирает, не жалко.
20.10.2025
Динамов
Хуже на планете Земля подделки под тренера вратарей, чем наш Изотов - НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Так что даже если б Карпин решил назначить вместо него первого попавшегося прохожего с улицы - ничего б не изменилось в худшую сторону!
20.10.2025
Rudrik31
Может уже Динамо в Ростов переименуем, чё мелочиться то?
20.10.2025
DemolisherAjax
Карпин подумал,что 8-ое место для Динамо слишком высоковато...Пора опустить Динамо ещё ниже :)
20.10.2025
Динамов
А можно убрать из Динамо всю гафинско-карпинскую плеSень, а не тянуть новую? То, что надо увольнять Изотова не значит, что надо брать именно Кафанова - в Европе что, больше тренеров вратарей нету??!
20.10.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Как раз место в одном знакомом клубе для Валерия Георгиевича освободилось!
20.10.2025
blue-white!
Ещё чего не хватало. Валера, вали уже на хрен!
20.10.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Можно вывезти Карпина из Ростова, но невозможно вывести Ростов из Карпина!
20.10.2025
Dron56
Уже ! Карпин на любимом восьмом месте обосновался.
20.10.2025
Dron56
Сумашествие продолжается ! Карпин уходи ! Ты нам надоел, хватит превращать Динамо в Ростов ! Ты не тренер, не издевайся над нами и себя побереги, тренируй свою сборную.
20.10.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
А Гинера с Бабаевым не хочет видеть в Динамо?!
20.10.2025
RobertH
Кафанов - теневой решало и в сборной и в РПЛ, судя по фактам. В сборную Кафанов приглашает сидящего на лавке Сафонова и нестабильного Максименко. С Бориско даже не разговаривают. В Ростове под руководсвом Кафанова Песьяков регулярно ошибался, в Крыльях играет намного стабильнее. Но Валере почему - то очень нужен Кафанов в Динамо. Расулов там растёт хороший парень, но играет не всегда. И сильно в Динамо нужен этот зангадочный тренер вратарей?
20.10.2025
Dmitriy Nekrasov
Лучше бы нормальных защитников искали!
20.10.2025
Dmitriy Nekrasov
Отличная идея!
20.10.2025
Деп Б.Охта
Ещё и спонсоров надо захватить. Басту обязательно!!!!
20.10.2025
Ни кто кроме нас
И весь тренерский штаб Ростова…
20.10.2025
Деп Б.Охта
Старый конь борозды не портит!!!!
20.10.2025
Ни кто кроме нас
Идиотизм… Кафанов не помнит сколько у него жен… а все туда же
20.10.2025
Деп Б.Охта
Что за новость!!!!? Захотел увидеть в своём штабе. Проблемы есть что ли? Раз-два и он в штабе. Заметка для гонорара.
20.10.2025
Ikar
Ничего странного , они вместе в Ростове работали , Карпин уже многих из Ростова взял , возьмёт и Кафанова - скоро Динамо окончательно будет играть как Ростов .
20.10.2025
alexb2025personal
Кафанов по поводу "кафановских розыгрышей" сказал в интервью так: "два-три гола в сезоне мы из-за розыгрышей получаем, но зато сколько может организовать быстрых атак". Допустим, сто. А сколько вы с этих атак голов забили? Ни одного. А сколько таких атак закончились выбиванием в аут (даже если гол не забили)? Треть. Вот только что Зенит с Сочи начудили (пусть в ворота Сочи не засчитали, но гол-то был, мог ли ВАР вмешиваться или нет - другой вопрос), но ведь и у Адамова во втором тайме закончилось выносом на трибуны.
20.10.2025
ФОКСИ
Следующей в комашды будет трудоустроена жена болонки- на место спеца по психологической разгрузке-музыкальным педагогом.....
20.10.2025
alexanderpisyako
Согласен с вами! Руководство Д. полный отстой!!!!!!!
20.10.2025
gan75
А сколько человек не хочет видеть самого Карпина в «Динамо»...
20.10.2025
baruv
Руководство клуба! Над вами издевается и открыто смеется этот "тренеришко". Скоро будет смеяться вся страна...
20.10.2025
Fun_furick
Не хотелось бы конечно Качанова, но всяко лучше нашего Изотова. Этот мошенник немало карьер уже загубил
20.10.2025
lvb
Бедные динамовские вратари, теперь и им Валера с Кафанием моск вынесут. В "Ростове" Альба отменил эту дурку. И "Ростов" практически перестал пропускать..))). Новый динамовский тренд. Оный клуб с историей, советской, выдающейся.. теперь опускают до уровня "Клуб друзей Валеры Верим")) Ну и?
20.10.2025
Vitamin007
хотел бы... Вон из клуба- свинья!
20.10.2025
ValeraK
Кафельникова
20.10.2025
Али Кабир
Хана нам, ребята! Потом Карпуша тещу свою захочеть видеть, потом собаку-кошку-хомячка! Зверинец, едреныть!
20.10.2025
Alexander Maxakov
За что он так мстит Динамо .
20.10.2025
kot Begemot
Ростов всё ближе к Москве
20.10.2025
инок
Тренер вратарей как раз поставит игру, наладит взаимодействия, и команда Динамо станет гораздо лучше.)
20.10.2025
iich
"...А вы, друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь" ©
20.10.2025
Nord Ostovsky
мы не хотим больше Карпина, хватит кошмара. лучше бы оставили кто там за Личкой был И.О.???? Нормально играли
20.10.2025
НВ
Может Кафанов в Динамо заберет Максименко, было бы здорово :zany_face:
20.10.2025
Иван Л.
без лещука не вытянут)
20.10.2025
Ruslan O
умирающий хватался за любую возможность....
20.10.2025
Djin Ignatov
Не долго осталось находиться в Динамо ! Также угробишь как угробил и другие команды которые тренировал ! Занзибар ! Также выкинут и из сборной , достаточно ей сыграть со сборными МИРА ! Это тебе не Азия и Африка !
20.10.2025
alexb2025personal
Расулов, беги. Через полгода тебя уже и в ФНЛ не возьмут. Все, чему может научить этот человек - привозы.
20.10.2025
Михаил
Мы Карпина уже не хотим видеть в Динамо. Сгубил сезон с...
20.10.2025
Иван Л.
Не поможет. Уже. У кафаныча сдвиг пошел не в ту сторону, ему Бердыев нужен, что бы правильно работать, в не рыба.
20.10.2025
Дмитрий Ушкачев
И Сафонова. Лунёва - на мороз.
20.10.2025
ToLkUnet
И Бердыева
20.10.2025
ёzhic8
Составить одну тренерскую команду с Кафановым Карпин может и другим способом, более приятным для нас
20.10.2025
Владимир Трофимов
Весь хлам собирает в динамо.
20.10.2025
Топотун
Чифаню подтянул, осталось еще Штопку из Ростова дернуть !
20.10.2025
36
Нашли наконец вратаря
20.10.2025