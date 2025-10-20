Карпин хочет видеть Кафанова в «Динамо»

Константин Алексеев Шеф отдела футбола

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Динамо» Валерий Карпин хочет видеть в своем штабе Виталия Кафанова, с которым работает в сборной России. 65-летний тренер вратарей покинул «Ростов» в июне 2025 года. Кафанов входил в тренерский штаб Карпина, когда тот работал в «Ростове». Карпин возглавил «Динамо» 13 июня, подписав контракт с бело-голубыми до лета 2028 года. В июне Legalbet сообщал, что Кафанов продолжит тренерскую карьеру в «Динамо». В начале сентября Кафанов говорил, что у него было два предложения из клубов РПЛ, но «Динамо» в их числе не было. «Динамо» с 16 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 12 туров.

aliser Да, карпушку пора уже гнать, пусть в Нарву едет, эстонцев тренировать тоже надо!!! 21.10.2025

protestdr Ой-йой.Тут в трансляции матча Спартака упомянули,что он Максименко "стабильностью хвалил".Дядя явно разбирается во вратарском ремесле. 21.10.2025

vladmad_75 Решил таки добить эстонец Динамо что ли? 21.10.2025

александр Тарасов А динамовские бугры хотят видеть Динамо чемпионом! Не пора ли им уже обрезать Вареликовы " хотелки"? Он уже много чего "нахотел", а выхлоп? 21.10.2025

Армеец Кишка тонка у Пуделя! 21.10.2025

Zuschauer Пусть Динамо выиграет три раза подряд. После - берем Кафанова. И ваще выполняем любую хотелку Валеры, но только каждый раз ему надо три раза выиграть перед этим. 21.10.2025

МаратХ Тещу он не хочет в Динамо пристроить? 21.10.2025

alexb2025personal По крайней мере, если она займется вратарями, безумные розыгрыши она запретит хотя бы, чтобы сбереть нервы мужа. 21.10.2025

Динамов На самом деле под Кафанова подпишут Сафонова, с которым тот успешно работает в сборной. Но проблема в ином - что зацикленность Карпина на никчёмном персонале и ещё более никчёмных футболистах Ростова уже попахивает психболезнью у него. Неужели в Европе нет других тренеров вратарей, которые работали в сильных клубах, а сейчас без работы? Такое впечатление, что Карпин живёт на острове, где кроме Кафанова нет других жителей. О_О 21.10.2025

Адекват Это было бы смешно, если не было бы так грустно. :frowning2:? 21.10.2025

nampoo Мда.. Под Кафанова придется брать Нойера (идеальный «кафановский» воротчик). Дороговато будет, наверное, хотя, если учитывать возраст и потенциальное желание Нойера, все может и случиться. Динамикам -удачи:). 21.10.2025

Микола Питерский Кафанов вам поможет 21.10.2025

Haiaxi Пусть забирает, не жалко. 20.10.2025

Динамов Хуже на планете Земля подделки под тренера вратарей, чем наш Изотов - НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Так что даже если б Карпин решил назначить вместо него первого попавшегося прохожего с улицы - ничего б не изменилось в худшую сторону! 20.10.2025

Rudrik31 Может уже Динамо в Ростов переименуем, чё мелочиться то? 20.10.2025

DemolisherAjax Карпин подумал,что 8-ое место для Динамо слишком высоковато...Пора опустить Динамо ещё ниже :) 20.10.2025

Динамов А можно убрать из Динамо всю гафинско-карпинскую плеSень, а не тянуть новую? То, что надо увольнять Изотова не значит, что надо брать именно Кафанова - в Европе что, больше тренеров вратарей нету??! 20.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Как раз место в одном знакомом клубе для Валерия Георгиевича освободилось! 20.10.2025

blue-white! Ещё чего не хватало. Валера, вали уже на хрен! 20.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Можно вывезти Карпина из Ростова, но невозможно вывести Ростов из Карпина! 20.10.2025

Dron56 Уже ! Карпин на любимом восьмом месте обосновался. 20.10.2025

Dron56 Сумашествие продолжается ! Карпин уходи ! Ты нам надоел, хватит превращать Динамо в Ростов ! Ты не тренер, не издевайся над нами и себя побереги, тренируй свою сборную. 20.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР А Гинера с Бабаевым не хочет видеть в Динамо?! 20.10.2025

RobertH Кафанов - теневой решало и в сборной и в РПЛ, судя по фактам. В сборную Кафанов приглашает сидящего на лавке Сафонова и нестабильного Максименко. С Бориско даже не разговаривают. В Ростове под руководсвом Кафанова Песьяков регулярно ошибался, в Крыльях играет намного стабильнее. Но Валере почему - то очень нужен Кафанов в Динамо. Расулов там растёт хороший парень, но играет не всегда. И сильно в Динамо нужен этот зангадочный тренер вратарей? 20.10.2025

Dmitriy Nekrasov Лучше бы нормальных защитников искали! 20.10.2025

Dmitriy Nekrasov Отличная идея! 20.10.2025

Деп Б.Охта Ещё и спонсоров надо захватить. Басту обязательно!!!! 20.10.2025

Ни кто кроме нас И весь тренерский штаб Ростова… 20.10.2025

Деп Б.Охта Старый конь борозды не портит!!!! 20.10.2025

Ни кто кроме нас Идиотизм… Кафанов не помнит сколько у него жен… а все туда же 20.10.2025

Деп Б.Охта Что за новость!!!!? Захотел увидеть в своём штабе. Проблемы есть что ли? Раз-два и он в штабе. Заметка для гонорара. 20.10.2025

Ikar Ничего странного , они вместе в Ростове работали , Карпин уже многих из Ростова взял , возьмёт и Кафанова - скоро Динамо окончательно будет играть как Ростов . 20.10.2025

alexb2025personal Кафанов по поводу "кафановских розыгрышей" сказал в интервью так: "два-три гола в сезоне мы из-за розыгрышей получаем, но зато сколько может организовать быстрых атак". Допустим, сто. А сколько вы с этих атак голов забили? Ни одного. А сколько таких атак закончились выбиванием в аут (даже если гол не забили)? Треть. Вот только что Зенит с Сочи начудили (пусть в ворота Сочи не засчитали, но гол-то был, мог ли ВАР вмешиваться или нет - другой вопрос), но ведь и у Адамова во втором тайме закончилось выносом на трибуны. 20.10.2025

ФОКСИ Следующей в комашды будет трудоустроена жена болонки- на место спеца по психологической разгрузке-музыкальным педагогом..... 20.10.2025

alexanderpisyako Согласен с вами! Руководство Д. полный отстой!!!!!!! 20.10.2025

gan75 А сколько человек не хочет видеть самого Карпина в «Динамо»... 20.10.2025

baruv Руководство клуба! Над вами издевается и открыто смеется этот "тренеришко". Скоро будет смеяться вся страна... 20.10.2025

Fun_furick Не хотелось бы конечно Качанова, но всяко лучше нашего Изотова. Этот мошенник немало карьер уже загубил 20.10.2025

lvb Бедные динамовские вратари, теперь и им Валера с Кафанием моск вынесут. В "Ростове" Альба отменил эту дурку. И "Ростов" практически перестал пропускать..))). Новый динамовский тренд. Оный клуб с историей, советской, выдающейся.. теперь опускают до уровня "Клуб друзей Валеры Верим")) Ну и? 20.10.2025

Vitamin007 хотел бы... Вон из клуба- свинья! 20.10.2025

ValeraK Кафельникова 20.10.2025

Али Кабир Хана нам, ребята! Потом Карпуша тещу свою захочеть видеть, потом собаку-кошку-хомячка! Зверинец, едреныть! 20.10.2025

Alexander Maxakov За что он так мстит Динамо . 20.10.2025

kot Begemot Ростов всё ближе к Москве 20.10.2025

инок Тренер вратарей как раз поставит игру, наладит взаимодействия, и команда Динамо станет гораздо лучше.) 20.10.2025

iich "...А вы, друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь" © 20.10.2025

Nord Ostovsky мы не хотим больше Карпина, хватит кошмара. лучше бы оставили кто там за Личкой был И.О.???? Нормально играли 20.10.2025

НВ Может Кафанов в Динамо заберет Максименко, было бы здорово :zany_face: 20.10.2025

Иван Л. без лещука не вытянут) 20.10.2025

Ruslan O умирающий хватался за любую возможность.... 20.10.2025

Djin Ignatov Не долго осталось находиться в Динамо ! Также угробишь как угробил и другие команды которые тренировал ! Занзибар ! Также выкинут и из сборной , достаточно ей сыграть со сборными МИРА ! Это тебе не Азия и Африка ! 20.10.2025

alexb2025personal Расулов, беги. Через полгода тебя уже и в ФНЛ не возьмут. Все, чему может научить этот человек - привозы. 20.10.2025

Михаил Мы Карпина уже не хотим видеть в Динамо. Сгубил сезон с... 20.10.2025

Иван Л. Не поможет. Уже. У кафаныча сдвиг пошел не в ту сторону, ему Бердыев нужен, что бы правильно работать, в не рыба. 20.10.2025

Дмитрий Ушкачев И Сафонова. Лунёва - на мороз. 20.10.2025

ToLkUnet И Бердыева 20.10.2025

ёzhic8 Составить одну тренерскую команду с Кафановым Карпин может и другим способом, более приятным для нас 20.10.2025

Владимир Трофимов Весь хлам собирает в динамо. 20.10.2025

Топотун Чифаню подтянул, осталось еще Штопку из Ростова дернуть ! 20.10.2025