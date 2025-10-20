Видео
20 октября, 20:00

Карпин хочет видеть Кафанова в «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Динамо» Валерий Карпин хочет видеть в своем штабе Виталия Кафанова, с которым работает в сборной России.

65-летний тренер вратарей покинул «Ростов» в июне 2025 года. Кафанов входил в тренерский штаб Карпина, когда тот работал в «Ростове».

Карпин возглавил «Динамо» 13 июня, подписав контракт с бело-голубыми до лета 2028 года.

В июне Legalbet сообщал, что Кафанов продолжит тренерскую карьеру в «Динамо».

В начале сентября Кафанов говорил, что у него было два предложения из клубов РПЛ, но «Динамо» в их числе не было.

«Динамо» с 16 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 12 туров.

62

  • aliser

    Да, карпушку пора уже гнать, пусть в Нарву едет, эстонцев тренировать тоже надо!!!

    21.10.2025

  • protestdr

    Ой-йой.Тут в трансляции матча Спартака упомянули,что он Максименко "стабильностью хвалил".Дядя явно разбирается во вратарском ремесле.

    21.10.2025

  • vladmad_75

    Решил таки добить эстонец Динамо что ли?

    21.10.2025

  • александр Тарасов

    А динамовские бугры хотят видеть Динамо чемпионом! Не пора ли им уже обрезать Вареликовы " хотелки"? Он уже много чего "нахотел", а выхлоп?

    21.10.2025

  • Армеец

    Кишка тонка у Пуделя!

    21.10.2025

  • Zuschauer

    Пусть Динамо выиграет три раза подряд. После - берем Кафанова. И ваще выполняем любую хотелку Валеры, но только каждый раз ему надо три раза выиграть перед этим.

    21.10.2025

  • МаратХ

    Тещу он не хочет в Динамо пристроить?

    21.10.2025

  • alexb2025personal

    По крайней мере, если она займется вратарями, безумные розыгрыши она запретит хотя бы, чтобы сбереть нервы мужа.

    21.10.2025

  • Динамов

    На самом деле под Кафанова подпишут Сафонова, с которым тот успешно работает в сборной. Но проблема в ином - что зацикленность Карпина на никчёмном персонале и ещё более никчёмных футболистах Ростова уже попахивает психболезнью у него. Неужели в Европе нет других тренеров вратарей, которые работали в сильных клубах, а сейчас без работы? Такое впечатление, что Карпин живёт на острове, где кроме Кафанова нет других жителей. О_О

    21.10.2025

  • Адекват

    Это было бы смешно, если не было бы так грустно. :frowning2:?

    21.10.2025

  • nampoo

    Мда.. Под Кафанова придется брать Нойера (идеальный «кафановский» воротчик). Дороговато будет, наверное, хотя, если учитывать возраст и потенциальное желание Нойера, все может и случиться. Динамикам -удачи:).

    21.10.2025

  • Микола Питерский

    Кафанов вам поможет

    21.10.2025

  • Haiaxi

    Пусть забирает, не жалко.

    20.10.2025

  • Динамов

    Хуже на планете Земля подделки под тренера вратарей, чем наш Изотов - НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Так что даже если б Карпин решил назначить вместо него первого попавшегося прохожего с улицы - ничего б не изменилось в худшую сторону!

    20.10.2025

  • Rudrik31

    Может уже Динамо в Ростов переименуем, чё мелочиться то?

    20.10.2025

  • DemolisherAjax

    Карпин подумал,что 8-ое место для Динамо слишком высоковато...Пора опустить Динамо ещё ниже :)

    20.10.2025

  • Динамов

    А можно убрать из Динамо всю гафинско-карпинскую плеSень, а не тянуть новую? То, что надо увольнять Изотова не значит, что надо брать именно Кафанова - в Европе что, больше тренеров вратарей нету??!

    20.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Как раз место в одном знакомом клубе для Валерия Георгиевича освободилось!

    20.10.2025

  • blue-white!

    Ещё чего не хватало. Валера, вали уже на хрен!

    20.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Можно вывезти Карпина из Ростова, но невозможно вывести Ростов из Карпина!

    20.10.2025

  • Dron56

    Уже ! Карпин на любимом восьмом месте обосновался.

    20.10.2025

  • Dron56

    Сумашествие продолжается ! Карпин уходи ! Ты нам надоел, хватит превращать Динамо в Ростов ! Ты не тренер, не издевайся над нами и себя побереги, тренируй свою сборную.

    20.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    А Гинера с Бабаевым не хочет видеть в Динамо?!

    20.10.2025

  • RobertH

    Кафанов - теневой решало и в сборной и в РПЛ, судя по фактам. В сборную Кафанов приглашает сидящего на лавке Сафонова и нестабильного Максименко. С Бориско даже не разговаривают. В Ростове под руководсвом Кафанова Песьяков регулярно ошибался, в Крыльях играет намного стабильнее. Но Валере почему - то очень нужен Кафанов в Динамо. Расулов там растёт хороший парень, но играет не всегда. И сильно в Динамо нужен этот зангадочный тренер вратарей?

    20.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Лучше бы нормальных защитников искали!

    20.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Отличная идея!

    20.10.2025

  • Деп Б.Охта

    Ещё и спонсоров надо захватить. Басту обязательно!!!!

    20.10.2025

  • Ни кто кроме нас

    И весь тренерский штаб Ростова…

    20.10.2025

  • Деп Б.Охта

    Старый конь борозды не портит!!!!

    20.10.2025

  • Ни кто кроме нас

    Идиотизм… Кафанов не помнит сколько у него жен… а все туда же

    20.10.2025

  • Деп Б.Охта

    Что за новость!!!!? Захотел увидеть в своём штабе. Проблемы есть что ли? Раз-два и он в штабе. Заметка для гонорара.

    20.10.2025

  • Ikar

    Ничего странного , они вместе в Ростове работали , Карпин уже многих из Ростова взял , возьмёт и Кафанова - скоро Динамо окончательно будет играть как Ростов .

    20.10.2025

  • alexb2025personal

    Кафанов по поводу "кафановских розыгрышей" сказал в интервью так: "два-три гола в сезоне мы из-за розыгрышей получаем, но зато сколько может организовать быстрых атак". Допустим, сто. А сколько вы с этих атак голов забили? Ни одного. А сколько таких атак закончились выбиванием в аут (даже если гол не забили)? Треть. Вот только что Зенит с Сочи начудили (пусть в ворота Сочи не засчитали, но гол-то был, мог ли ВАР вмешиваться или нет - другой вопрос), но ведь и у Адамова во втором тайме закончилось выносом на трибуны.

    20.10.2025

  • ФОКСИ

    Следующей в комашды будет трудоустроена жена болонки- на место спеца по психологической разгрузке-музыкальным педагогом.....

    20.10.2025

  • alexanderpisyako

    Согласен с вами! Руководство Д. полный отстой!!!!!!!

    20.10.2025

  • gan75

    А сколько человек не хочет видеть самого Карпина в «Динамо»...

    20.10.2025

  • baruv

    Руководство клуба! Над вами издевается и открыто смеется этот "тренеришко". Скоро будет смеяться вся страна...

    20.10.2025

  • Fun_furick

    Не хотелось бы конечно Качанова, но всяко лучше нашего Изотова. Этот мошенник немало карьер уже загубил

    20.10.2025

  • lvb

    Бедные динамовские вратари, теперь и им Валера с Кафанием моск вынесут. В "Ростове" Альба отменил эту дурку. И "Ростов" практически перестал пропускать..))). Новый динамовский тренд. Оный клуб с историей, советской, выдающейся.. теперь опускают до уровня "Клуб друзей Валеры Верим")) Ну и?

    20.10.2025

  • Vitamin007

    хотел бы... Вон из клуба- свинья!

    20.10.2025

  • ValeraK

    Кафельникова

    20.10.2025

  • Али Кабир

    Хана нам, ребята! Потом Карпуша тещу свою захочеть видеть, потом собаку-кошку-хомячка! Зверинец, едреныть!

    20.10.2025

  • Alexander Maxakov

    За что он так мстит Динамо .

    20.10.2025

  • kot Begemot

    Ростов всё ближе к Москве

    20.10.2025

  • инок

    Тренер вратарей как раз поставит игру, наладит взаимодействия, и команда Динамо станет гораздо лучше.)

    20.10.2025

  • iich

    "...А вы, друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь" ©

    20.10.2025

  • Nord Ostovsky

    мы не хотим больше Карпина, хватит кошмара. лучше бы оставили кто там за Личкой был И.О.???? Нормально играли

    20.10.2025

  • НВ

    Может Кафанов в Динамо заберет Максименко, было бы здорово :zany_face:

    20.10.2025

  • Иван Л.

    без лещука не вытянут)

    20.10.2025

  • Ruslan O

    умирающий хватался за любую возможность....

    20.10.2025

  • Djin Ignatov

    Не долго осталось находиться в Динамо ! Также угробишь как угробил и другие команды которые тренировал ! Занзибар ! Также выкинут и из сборной , достаточно ей сыграть со сборными МИРА ! Это тебе не Азия и Африка !

    20.10.2025

  • alexb2025personal

    Расулов, беги. Через полгода тебя уже и в ФНЛ не возьмут. Все, чему может научить этот человек - привозы.

    20.10.2025

  • Михаил

    Мы Карпина уже не хотим видеть в Динамо. Сгубил сезон с...

    20.10.2025

  • Иван Л.

    Не поможет. Уже. У кафаныча сдвиг пошел не в ту сторону, ему Бердыев нужен, что бы правильно работать, в не рыба.

    20.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    И Сафонова. Лунёва - на мороз.

    20.10.2025

  • ToLkUnet

    И Бердыева

    20.10.2025

  • ёzhic8

    Составить одну тренерскую команду с Кафановым Карпин может и другим способом, более приятным для нас

    20.10.2025

  • Владимир Трофимов

    Весь хлам собирает в динамо.

    20.10.2025

  • Топотун

    Чифаню подтянул, осталось еще Штопку из Ростова дернуть !

    20.10.2025

  • 36

    Нашли наконец вратаря

    20.10.2025

    Валерий Карпин
    РПЛ
    ФК Динамо (Москва)
    Виталий Кафанов
