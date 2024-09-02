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Сегодня, 18:32

Карпин: «Не считаю, что уровень судейства в РПЛ соответствует уровню игроков»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал дисквалификацию бывшего спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева.

Ранее комитет по этике РФС наложил на функционера дисквалификацию сроком в 3 года (2 из них — условно) за вызывающее поведение по отношению к судьям после матча 5-го тура РПЛ «Оренбурга» с «Ростовом» (2:3).

— Отношения у меня к этому нет. Верные мысли? Про этот посыл давно все говорят. ЭСК признала ошибку, в следующем матче точно такая же ошибка. Не считаю, что уровень судейства соответствует уровню игроков. Может, у нас судейство великолепное, а игроки плохие.

2 сентября стало известно, что Андреев покинул «Оренбург» по решению клуба. Он занимал должность спортивного директора с июля 2019 года.

Валерий Карпин
Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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