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Карпин — о Романцеве: «Он привел меня из дворового футбола и научил всему»

Александр Львов
Обозреватель
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» подчеркнул, что в своей работе продолжает использовать уроки легендарного тренера «Спартака» Олега Романцева.

— Кого бы вы назвали своим крестным отцом в «Спартаке»?

— Для меня существует только один тренер — Романцев. Именно Олег Иванович привел меня из дворового футбола в тот, в котором работаю по сей день. А еще научил всему, что потом помогло заиграть в «Спартаке», сборной России, чемпионате Испании. Да и в тренерской профессии я продолжаю жить уроками этого высочайшего уровня профессионала. И хотя он непрост в общении, порой колюч в отношениях с прессой, но уж если поверил в тебя, знай: в трудную минуту Романцев всегда будет рядом.

Помню, как, благословляя меня перед отъездом в «Реал Сосьедад», Иваныч по-отечески предупредил: «Запомни, Валера — в чужой огород со своим уставом лезть нельзя. Делай все, что скажет тренер. И вкалывай. Ты сможешь!» Эти слова я помнил до последнего дня своей испанской истории. И сейчас, продолжая осваивать секреты тренерского дела, часто вспоминаю потрясающее умение Олега Ивановича общаться с игроками, находить подход к любому из нас и способность открывать в каждом то, о чем мы и сами не знали.

Олег Романцев и&nbsp;Валерий Карпин. Победа над «Реалом», драма в Антверпене, первое чемпионство. Карпин и Романцев вспоминают время в «Спартаке»

Валерий Карпин
Олег Романцев
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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