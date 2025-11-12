Карпин может покинуть «Динамо» во время паузы на матчи сборных

По данным «СЭ», в «Динамо» недовольны выступлением команды в текущем сезоне, качеством игры, атмосферой в коллективе и рядом высказываний Валерия Карпина, в которых московский клуб выглядит не в лучшем свете.
Положение главного тренера стало шатким, при этом вполне возможен вариант, при котором расставание случится уже в ноябрьскую паузу на матчи сборных.
Валерий Карпин возглавил «Динамо» в июле 2025 года. Специалист подписал контракт с московским клубом до конца июня 2028 года.
После 15 туров чемпионата России-2025/26 «Динамо» идет на десятом месте с 17 очками. В FONBET Кубке России команда вышла в четвертьфинал Пути РПЛ, в первом матче которого победила «Зенит» (3:1). Ответная встреча состоится 27 ноября в Москве.
В ноябре сборная России, которую Карпин возглавляет с июля 2021 года, проведет два BetBoom товарищеских матча: против Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).
С детства за Уралмаш!
Неправильно сформулировано - Карпин продолжает работать в "Динамо". Или он на это время "уходит", т.е. увольняется?)))
андрей михайлович
Валера уйди сам не позорь ни себя ни тех кого привел с собой!
xarris
Его не увольнять, а гнать надо сраной метлой.
Автогол
Валеру в Спартак. Вот это поворот будет
Garryman
Во время паузы на матчи сборных Карпин продолжит работать с Динамо?
Garryman
Все проще: Карпин покинет Динамо и уедет в сборную. А после игр сборной Карпин в Динамо вернется. Не надейтесь.
Garryman
Юран, Каррера, Абаскаль, Карпин, Черчесов выстроились в очередь. Никого не забыл?
Garryman
Губерниев: "Проснулся посреди ночи в Китае и ржу не могу"
arnold
возникает один вопрос. с какой целью было увольнять Личку? Совершенно не понятно, а Карпин на фоне "успехов" в сборной 22-25 гг и замылил глаза играя с Кубой и им подобным, посмотрим хотя бы с более менее командами сегодня Перу и далее с Чили ,если они основные составы привезли.
Солёный
Гусев - иуда... а это хуже врага...
Солёный
В сборную можно Мостового назначить... целей нет все равно, но хоть прикольно будет...
Степочкин
Опять спартаковские болельщики увидят Кариоку на поле. Без Кариоки Карпин не представялет Спартак. А еще Де Зеува и Пареху...
blue-white!
Царь пойдет только на царское место, в Спартак...
lemikhov.gena@mail.ru
...дворником!
blue-white!
Небось жёнушка в столицу захотела, надоела ей рыбалка на Доне, захотела шоппинг в ЦУМе...
lemikhov.gena@mail.ru
Было бы супер!
lemikhov.gena@mail.ru
Судя по руководству возможно!Кроты там и там!
oleg ves
Дайте Валере поработать
Pol Pol
Ну да .... с поставленой задачей он ... в целом справился. Команду ... утопил в говне, как сестрёнку гимназистку. Молодец ! Можно отзывать ! Они ж тоже, не совсем ещё кретины, чуют запах горелого .... чують, где то подгорает ! Они тока ещё повода .... не придумали, в связи с чем ?! То ль ... По семейным обстоятельствам, отправить этого логопеда, куда подальше и спрятать от глаз людских. То ль по какой другой причине .... мол занят цесаревич, думку думает .... вот как тока придумают, так он и свалит.
ёzhic8
опасный прецедент - общими усилиями кого бы то нибыло сваливать
rastasick
Валера «Дисюдабль» Карпин возьмет на совмещение еще один московский клуб)
Karma_police
уже есть 3 к 11 утра)))
iich
С трудом верится в такое счастье... Но, думаю, это всё же желаемое за действительное – оно просто так не тонет.
С детства за Уралмаш!
В "Динамо" опровергли слухи об уходе Карпина во время паузы на матчи сборной: "Данная информация не соответствует действительности", – передает слова пресс-службы клуба "РБ Спорт". Откуда Алексеев нарыл бредовый слух?
rustov
Спартак, кажется, отмучился. Очередь за Динамо?
alexei zverev
Карпин не Станкович, Динамо не Спартак, 10 статей об увольнении Карпина не будет.
ёzhic8
И в чём новость? Он его (Динамо) несколько дней назад покинул, как раз в паузу игр сборных. Он уже не первый раз это делает, и не первый раз возвращается
Avdeev.1945
Надо гнать поганой метлой сначала тех кто его пригласил в Динамо и подписал контракт на три года.
knight templar
Он может совмещать, как сейчас валерка
knight templar
Как-то обидно за страну. В Сборной должны быть лучшие игроки и лучший тренер. Все равно же паузу делают в чемпе РПЛ на игры сборной. Так что и семак подходит, валерка сейчас ведь тоже совмещает
darkzmej
Нет. Оставьте Карпина на 10 лет. Может он что-то выиграет!
gan75
Свободу Валерию Карпину!...
vladmad_75
Эстонская про.утка )))
bolelschik.volga34
Давно пора. Постьте Гусева и пусть работает.
КОТЛИН
А за какие заслуги Карпина в сборную поставили? Кто-то решил, что он тренер? Он лузер и сбитый летчик, не добивавшийся побед. И теперь появились недовольные?
Сергей Васин
Чудеса случаются)))))))))
Сергей Васин
Ну,кто следующий на развал команды?Карпин с любой справится,только пригласите.
Dron56
Зачем лучшему тренеру тренеровать ,, искуственную,, Сборную , которая играет с искусственными проплаченными соперниками , которые в победе над нами незаитересованы ? Только терять свою квалификацию. Тут уж кто согласится ради денег.
Dron56
Господи ! Не ужеле правда ? Пускай уходит с хорошей формулировкой ,, в интересах Сбороной,, ! Да как угодно ! Лишь бы свалил быстрей !
Andrei Shulga
Костя, шо так прям нарахват Черчес?:joy: Ты не шутишь?
bratovic888
динамы лохи. их полгода пудель тренировал, даже не человек, они только сейчас заметили
tatarin
"Карпин может покинуть «Динамо» во время паузы на матчи сборных" ============================================================ В переводе на более доступный и правильный язык: "Карпину могут дать по сраке во время паузы на матчи сборных".
Dmitriy Nekrasov
Медирасты страны засучили рукава!))). Давай, газетка, гадь теперь на Карпина по полной программе!
Nikita Knyazev
Тут фанаты Динамо приготовили шампанское
Дмитрий Свиридов
Я, по своей глупости, Валере верил. Но хватит. Пусть поработает в Ростове.
Алексей Булатов
Не может,а САМ ДОЛЖЕН,если есть у него ,как и у руководителей Динамо-совесть.
Jean4
Может рокировочку задумали, Станкович <-> Карпин?
С детства за Уралмаш!
Может покинуть, может не покинуть. Новость ни о чем. Не Ваня Карпов подкинул?
Павел П
Никто его не выгонит!!!! Иначе Костин задаст бестолковому Соловьеву вопрос: зачем ты пуделя приглашал!!!!???? Вообще в Динамо самое слабое руководство! Селекцоинного отдела фактически нет, иначе как объяснить покупки стольких донных игроков!???? И еще говорят о ростовском хламе милехене и вахинии.... просто дичь а не руководство!
efim6010
А как же неограниченный кредит доверия руководство клуба. В Спартаке место освободилось - можно и туда "нырнуть".... глядишь к зимней паузе динамо со спартаком местами поменяются в турнирной таблице.
Олег
Станковича в Динаму, Валеру в Спартак.
kazial
В Динамо можно рассмотреть Саламыча
Марк Красс.Победитель Спартака
Я надеюсь он покинет Динамо ради Спартака?))
ЛЕОН КИЛЛЕР
БОЖЕ - КАРПИНА В ДИНАМО ХРАНИ! ТРЕНЕРУЙ НА СЛАВУ, КАРП ПРОВОСЛАВНЫЙ, НА СЛАВУ НАМ!
Andrey Konyakhin
А чего они хотели от Карпина как тренера?)
китайский городовой
Неужели дождались такой печальной новости?)
Юрий Влк.
Странные люди эти руководители Динамо...пригласили какого то хлыща попсовика без образования, без выигранных трофеев, без какой либо системы игры...ну вот и хавайте результат))
выдр
Предлагаете Зенит без тренера оставить?)))
knight templar
Сбитого летчика на выход обратно в сборную товарняки гонять. Только смешно что такой нетренер подходит сборной. По логике должно было быть наоборот. Сборную должен тренировать лучший отечественный тренер, кем валерка точно не является
За спорт!
В финале царь и Талалай.
yarkvasu2013
Лучшее - враг хорошего: и что коучу в Ростове не работалось?!
Спартач и че?
станковича в динамо а карпина в спартак)
NF
Образовался новый кандидат в "Спартак"?)...
555 555
Дурной пример заразителен.
Упёртый русский
Позор Алексееву. Не ожидал, что он начнет распространять грязные сплетни. Никто Валеру не уволит до конца сезона, хочет этого Костя Алексеев, или нет. Вроде был адекватным журналистом, но тут пошел по наклонной... Жалко СЭ, честное слово!
ФОКСИ
Назначьте бывшего бесполезного бухгалтера - хуже не будет.....но и лучше, тем более, тоже.....
Фотограф Михаил Белоусов 89242361732
Какая, нафиг, душа - там ему бабок больше, чем бюджет Эстонии! Хотя на душе от этого ой, как хорошо...
Фотограф Михаил Белоусов 89242361732
:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
Фотограф Михаил Белоусов 89242361732
Руководство Динамо такое - ...что ж нам раньше не сказали, что мы руководство Динамо...мы бы уже давно...вопиющая ситуация...как там фамилия тренера?..
Adiоs Amigos R
СЭ, хватит уже негативно воздействовать на главного тренера сборной накануне важнейших в истории национальной команды матчей!
sergeynl
Дайте "царю" порулить, пусть обосрётся и успокоится уже... Лоза от футбола...
alexb2025personal
Валере сейчас не до сборной, он о неустойке думает.
Жорик Хоромзунов
Не люблю это говорить, но стоит последовать примеру КБ, Валера пора прощаться!
Красноперка
Станкович и Пудель – физруки!
Djin Ignatov
Гнать! Гнать ! Вместе с руководством футбола , которая\ поставила его тренировать Сборную !! Динамо угробил , угробил и сборную ! Одним словом Занзибар !! Весь МИР ждет встречу с этой сборной !!
yelnikoff1
и все с опровержением ...
Дм
Только не в Спартак!
Valekka
Даа, Стас! Поспешил ты,поспешил. Сейчас бы зарики бросал на то,что выбрать!!!:))
SuperDennis
Да уж, не поздоровится. Но сам виноват с такими-то результатами. Точнее, их отсутствием.
Karma_police
ага, понеслось! Станковича сплавили, теперь журналюги и блогеры переключились заклёвывать Карпина... бедный, бедный Валера!
Славомудр Приморский
Стана выкинули - СЭкс переключается на Валеру? А за ним кто на очереди - Стас? )))
Илья858
Это был стёб. Уровень руководителей Динамо и Спартака вполне допускает такой вариант
Andrey Bukaev
их даже близко подпускать нельзя тренировать. по крайней мере большие статусные клубы.
ScYLa
Так долго кряхтеть: Валера верим, и в одночасье переобуцца? Вполне себе в стиле наших динамовских рулевых.... Куда б еще их самих присунуть?
Слоноул
Ужасная драма !
Илья858
Станкович в Динамо, а Карпин - в Спартак?)
blue-white!
Всё, я спать. Надеюсь увидеть завтра не менее 10 статей об увольнении Карпуши...
Andrey Bukaev
хуже Спартака только руководство ДиНамО иногда кажется и там и там враги сидят и угарают какую дичь ещё бы сотворить то ли просто они идиоты по жизни. каждый раз наступая на одни и те же грабли. систематические ошибки практически каждый сезон.
Lars Berger
"Валера, блдь, иди сюда!.." (с) Запатентовано болельщиками ФК "Спартак")
blue-white!
О боги, неужели вы услышали наши молитвы?!
Saiga-спринтер
Валера-веринский даже Армавиру не пригодился .. кто-то чего-то ждал от тренерского недоучки? Вестимо - акромя .. ну и?
Пьер Литтбарски
Новая команда "Фас!" дана шефом отдела футбола. Ждем травли Валерона!
allerc
Настоящая работа Карпина - в сборной! А Динамо это так... для души...
puzo-75
В Спартаке место освободилось!
SuperDennis
Агаааа! Одного совместными усилиями сплавили/уволили, давай возьмемся за другого! Кто на новенького?.. Валера, тебе хана!
Адекват
Главное от народных не отставать)
Корнелий Ш
Кучно пошли.
