Карпин может покинуть «Динамо» во время паузы на матчи сборных

По данным «СЭ», в «Динамо» недовольны выступлением команды в текущем сезоне, качеством игры, атмосферой в коллективе и рядом высказываний Валерия Карпина, в которых московский клуб выглядит не в лучшем свете. Положение главного тренера стало шатким, при этом вполне возможен вариант, при котором расставание случится уже в ноябрьскую паузу на матчи сборных. Валерий Карпин возглавил «Динамо» в июле 2025 года. Специалист подписал контракт с московским клубом до конца июня 2028 года. После 15 туров чемпионата России-2025/26 «Динамо» идет на десятом месте с 17 очками. В FONBET Кубке России команда вышла в четвертьфинал Пути РПЛ, в первом матче которого победила «Зенит» (3:1). Ответная встреча состоится 27 ноября в Москве. В ноябре сборная России, которую Карпин возглавляет с июля 2021 года, проведет два BetBoom товарищеских матча: против Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября). «У Станковича накипело, так бывает. Меня тоже могут вывести из себя вопросы». Интервью Карпина

С детства за Уралмаш! Неправильно сформулировано - Карпин продолжает работать в "Динамо". Или он на это время "уходит", т.е. увольняется?))) 13.11.2025

андрей михайлович Валера уйди сам не позорь ни себя ни тех кого привел с собой! 12.11.2025

xarris Его не увольнять, а гнать надо сраной метлой. 12.11.2025

Автогол Валеру в Спартак. Вот это поворот будет 12.11.2025

Garryman Во время паузы на матчи сборных Карпин продолжит работать с Динамо? 12.11.2025

Garryman Все проще: Карпин покинет Динамо и уедет в сборную. А после игр сборной Карпин в Динамо вернется. Не надейтесь. 12.11.2025

Garryman Юран, Каррера, Абаскаль, Карпин, Черчесов выстроились в очередь. Никого не забыл? 12.11.2025

Garryman Губерниев: "Проснулся посреди ночи в Китае и ржу не могу" 12.11.2025

arnold возникает один вопрос. с какой целью было увольнять Личку? Совершенно не понятно, а Карпин на фоне "успехов" в сборной 22-25 гг и замылил глаза играя с Кубой и им подобным, посмотрим хотя бы с более менее командами сегодня Перу и далее с Чили ,если они основные составы привезли. 12.11.2025

Солёный Гусев - иуда... а это хуже врага... 12.11.2025

Солёный В сборную можно Мостового назначить... целей нет все равно, но хоть прикольно будет... 12.11.2025

Степочкин Опять спартаковские болельщики увидят Кариоку на поле. Без Кариоки Карпин не представялет Спартак. А еще Де Зеува и Пареху... 12.11.2025

blue-white! Царь пойдет только на царское место, в Спартак... 12.11.2025

lemikhov.gena@mail.ru ...дворником! 12.11.2025

blue-white! Небось жёнушка в столицу захотела, надоела ей рыбалка на Доне, захотела шоппинг в ЦУМе... 12.11.2025

lemikhov.gena@mail.ru Было бы супер! 12.11.2025

lemikhov.gena@mail.ru Судя по руководству возможно!Кроты там и там! 12.11.2025

oleg ves Дайте Валере поработать 12.11.2025

Pol Pol Ну да .... с поставленой задачей он ... в целом справился. Команду ... утопил в говне, как сестрёнку гимназистку. Молодец ! Можно отзывать ! Они ж тоже, не совсем ещё кретины, чуют запах горелого .... чують, где то подгорает ! Они тока ещё повода .... не придумали, в связи с чем ?! То ль ... По семейным обстоятельствам, отправить этого логопеда, куда подальше и спрятать от глаз людских. То ль по какой другой причине .... мол занят цесаревич, думку думает .... вот как тока придумают, так он и свалит. 12.11.2025

ёzhic8 опасный прецедент - общими усилиями кого бы то нибыло сваливать 12.11.2025

rastasick Валера «Дисюдабль» Карпин возьмет на совмещение еще один московский клуб) 12.11.2025

Karma_police уже есть 3 к 11 утра))) 12.11.2025

iich С трудом верится в такое счастье... Но, думаю, это всё же желаемое за действительное – оно просто так не тонет. 12.11.2025

С детства за Уралмаш! В "Динамо" опровергли слухи об уходе Карпина во время паузы на матчи сборной: "Данная информация не соответствует действительности", – передает слова пресс-службы клуба "РБ Спорт". Откуда Алексеев нарыл бредовый слух? 12.11.2025

rustov Спартак, кажется, отмучился. Очередь за Динамо? 12.11.2025

alexei zverev Карпин не Станкович, Динамо не Спартак, 10 статей об увольнении Карпина не будет. 12.11.2025

ёzhic8 И в чём новость? Он его (Динамо) несколько дней назад покинул, как раз в паузу игр сборных. Он уже не первый раз это делает, и не первый раз возвращается 12.11.2025

Avdeev.1945 Надо гнать поганой метлой сначала тех кто его пригласил в Динамо и подписал контракт на три года. 12.11.2025

knight templar Он может совмещать, как сейчас валерка 12.11.2025

knight templar Как-то обидно за страну. В Сборной должны быть лучшие игроки и лучший тренер. Все равно же паузу делают в чемпе РПЛ на игры сборной. Так что и семак подходит, валерка сейчас ведь тоже совмещает 12.11.2025

darkzmej Нет. Оставьте Карпина на 10 лет. Может он что-то выиграет! 12.11.2025

gan75 Свободу Валерию Карпину!... 12.11.2025

vladmad_75 Эстонская про.утка ))) 12.11.2025

bolelschik.volga34 Давно пора. Постьте Гусева и пусть работает. 12.11.2025

КОТЛИН А за какие заслуги Карпина в сборную поставили? Кто-то решил, что он тренер? Он лузер и сбитый летчик, не добивавшийся побед. И теперь появились недовольные? 12.11.2025

Сергей Васин Чудеса случаются))))))))) 12.11.2025

Сергей Васин Ну,кто следующий на развал команды?Карпин с любой справится,только пригласите. 12.11.2025

Dron56 Зачем лучшему тренеру тренеровать ,, искуственную,, Сборную , которая играет с искусственными проплаченными соперниками , которые в победе над нами незаитересованы ? Только терять свою квалификацию. Тут уж кто согласится ради денег. 12.11.2025

Dron56 Господи ! Не ужеле правда ? Пускай уходит с хорошей формулировкой ,, в интересах Сбороной,, ! Да как угодно ! Лишь бы свалил быстрей ! 12.11.2025

Andrei Shulga Костя, шо так прям нарахват Черчес?:joy: Ты не шутишь? 12.11.2025

bratovic888 динамы лохи. их полгода пудель тренировал, даже не человек, они только сейчас заметили 12.11.2025

tatarin "Карпин может покинуть «Динамо» во время паузы на матчи сборных" ============================================================ В переводе на более доступный и правильный язык: "Карпину могут дать по сраке во время паузы на матчи сборных". 12.11.2025

Dmitriy Nekrasov Медирасты страны засучили рукава!))). Давай, газетка, гадь теперь на Карпина по полной программе! 12.11.2025

Nikita Knyazev Тут фанаты Динамо приготовили шампанское 12.11.2025

Дмитрий Свиридов Я, по своей глупости, Валере верил. Но хватит. Пусть поработает в Ростове. 12.11.2025

Алексей Булатов Не может,а САМ ДОЛЖЕН,если есть у него ,как и у руководителей Динамо-совесть. 12.11.2025

Jean4 Может рокировочку задумали, Станкович <-> Карпин? 12.11.2025

С детства за Уралмаш! Может покинуть, может не покинуть. Новость ни о чем. Не Ваня Карпов подкинул? 12.11.2025

Павел П Никто его не выгонит!!!! Иначе Костин задаст бестолковому Соловьеву вопрос: зачем ты пуделя приглашал!!!!???? Вообще в Динамо самое слабое руководство! Селекцоинного отдела фактически нет, иначе как объяснить покупки стольких донных игроков!???? И еще говорят о ростовском хламе милехене и вахинии.... просто дичь а не руководство! 12.11.2025

efim6010 А как же неограниченный кредит доверия руководство клуба. В Спартаке место освободилось - можно и туда "нырнуть".... глядишь к зимней паузе динамо со спартаком местами поменяются в турнирной таблице. 12.11.2025

Олег Станковича в Динаму, Валеру в Спартак. 12.11.2025

kazial В Динамо можно рассмотреть Саламыча 12.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Я надеюсь он покинет Динамо ради Спартака?)) 12.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР БОЖЕ - КАРПИНА В ДИНАМО ХРАНИ! ТРЕНЕРУЙ НА СЛАВУ, КАРП ПРОВОСЛАВНЫЙ, НА СЛАВУ НАМ! 12.11.2025

Andrey Konyakhin А чего они хотели от Карпина как тренера?) 12.11.2025

китайский городовой Неужели дождались такой печальной новости?) 12.11.2025

Юрий Влк. Странные люди эти руководители Динамо...пригласили какого то хлыща попсовика без образования, без выигранных трофеев, без какой либо системы игры...ну вот и хавайте результат)) 12.11.2025

выдр Предлагаете Зенит без тренера оставить?))) 12.11.2025

knight templar Сбитого летчика на выход обратно в сборную товарняки гонять. Только смешно что такой нетренер подходит сборной. По логике должно было быть наоборот. Сборную должен тренировать лучший отечественный тренер, кем валерка точно не является 12.11.2025

За спорт! В финале царь и Талалай. 12.11.2025

yarkvasu2013 Лучшее - враг хорошего: и что коучу в Ростове не работалось?! 12.11.2025

Спартач и че? станковича в динамо а карпина в спартак) 12.11.2025

NF Образовался новый кандидат в "Спартак"?)... 12.11.2025

555 555 Дурной пример заразителен. 12.11.2025

Упёртый русский Позор Алексееву. Не ожидал, что он начнет распространять грязные сплетни. Никто Валеру не уволит до конца сезона, хочет этого Костя Алексеев, или нет. Вроде был адекватным журналистом, но тут пошел по наклонной... Жалко СЭ, честное слово! 12.11.2025

ФОКСИ Назначьте бывшего бесполезного бухгалтера - хуже не будет.....но и лучше, тем более, тоже..... 12.11.2025

Фотограф Михаил Белоусов 89242361732 Какая, нафиг, душа - там ему бабок больше, чем бюджет Эстонии! Хотя на душе от этого ой, как хорошо... 12.11.2025

Фотограф Михаил Белоусов 89242361732 :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl: 12.11.2025

Фотограф Михаил Белоусов 89242361732 Руководство Динамо такое - ...что ж нам раньше не сказали, что мы руководство Динамо...мы бы уже давно...вопиющая ситуация...как там фамилия тренера?.. 12.11.2025

Adiоs Amigos R СЭ, хватит уже негативно воздействовать на главного тренера сборной накануне важнейших в истории национальной команды матчей! 12.11.2025

sergeynl Дайте "царю" порулить, пусть обосрётся и успокоится уже... Лоза от футбола... 12.11.2025

alexb2025personal Валере сейчас не до сборной, он о неустойке думает. 12.11.2025

Жорик Хоромзунов Не люблю это говорить, но стоит последовать примеру КБ, Валера пора прощаться! 12.11.2025

Красноперка Станкович и Пудель – физруки! 12.11.2025

Djin Ignatov Гнать! Гнать ! Вместе с руководством футбола , которая\ поставила его тренировать Сборную !! Динамо угробил , угробил и сборную ! Одним словом Занзибар !! Весь МИР ждет встречу с этой сборной !! 12.11.2025

yelnikoff1 и все с опровержением ... 12.11.2025

Дм Только не в Спартак! 12.11.2025

Valekka Даа, Стас! Поспешил ты,поспешил. Сейчас бы зарики бросал на то,что выбрать!!!:)) 12.11.2025

SuperDennis Да уж, не поздоровится. Но сам виноват с такими-то результатами. Точнее, их отсутствием. 12.11.2025

Karma_police ага, понеслось! Станковича сплавили, теперь журналюги и блогеры переключились заклёвывать Карпина... бедный, бедный Валера! 12.11.2025

Славомудр Приморский Стана выкинули - СЭкс переключается на Валеру? А за ним кто на очереди - Стас? ))) 12.11.2025

Илья858 Это был стёб. Уровень руководителей Динамо и Спартака вполне допускает такой вариант 12.11.2025

Andrey Bukaev их даже близко подпускать нельзя тренировать. по крайней мере большие статусные клубы. 12.11.2025

ScYLa Так долго кряхтеть: Валера верим, и в одночасье переобуцца? Вполне себе в стиле наших динамовских рулевых.... Куда б еще их самих присунуть? 12.11.2025

Слоноул Ужасная драма ! 12.11.2025

Илья858 Станкович в Динамо, а Карпин - в Спартак?) 12.11.2025

blue-white! Всё, я спать. Надеюсь увидеть завтра не менее 10 статей об увольнении Карпуши... 12.11.2025

Andrey Bukaev хуже Спартака только руководство ДиНамО иногда кажется и там и там враги сидят и угарают какую дичь ещё бы сотворить то ли просто они идиоты по жизни. каждый раз наступая на одни и те же грабли. систематические ошибки практически каждый сезон. 12.11.2025

Lars Berger "Валера, блдь, иди сюда!.." (с) Запатентовано болельщиками ФК "Спартак") 12.11.2025

blue-white! О боги, неужели вы услышали наши молитвы?! 12.11.2025

Saiga-спринтер Валера-веринский даже Армавиру не пригодился .. кто-то чего-то ждал от тренерского недоучки? Вестимо - акромя .. ну и? 12.11.2025

Пьер Литтбарски Новая команда "Фас!" дана шефом отдела футбола. Ждем травли Валерона! 12.11.2025

allerc Настоящая работа Карпина - в сборной! А Динамо это так... для души... 12.11.2025

puzo-75 В Спартаке место освободилось! 12.11.2025

SuperDennis Агаааа! Одного совместными усилиями сплавили/уволили, давай возьмемся за другого! Кто на новенького?.. Валера, тебе хана! 12.11.2025

Адекват Главное от народных не отставать) 12.11.2025