Карпин — о цели «Ростова» в РПЛ: «Можем и наверх посмотреть»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над ЦСКА (2:1) в 16-м туре РПЛ ответил на вопрос о целях команды на сезон.

— «Ростов» уже точно не вылетит. В пятерку попасть сложно. Чем мотивировать игроков?

— Нам что, в отпуск пойти? Премиальных у нас нет. И скатиться можно очень легко, мы видели примеры в прошлом году — «Пари НН». Расслабляться нельзя. Если наберем ход, можем и наверх посмотреть.

«Ростов» (20 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.