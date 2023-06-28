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Карпин назвал Литвинова лучшим молодым игроком чемпионата России

Алина Савинова
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин принял участие в голосовании за лучшего молодого игрока РПЛ в сезоне-2022/2023.

Как сообщает «Чемпионат», лучшим молодым футболистом в минувшем сезоне чемпионата России, по мнению Карпина, стал защитник «Спартака» Руслан Литвинов. На вторую позицию тренер поставил полузащитника своей команды Кирилла Щетинина. Третье и четвертое места отдал еще двум игрокам «Ростова» — Александру Сильянову и Андрею Ланговичу, соответственно. На пятой строчке Карпин расположил нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

Литвинов является воспитанником «Спартака». В минувшем сезоне 21-летний футболист провел 34 матча за красно-белых во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5153545-valerij-karpin-nazval-ruslana-litvinova-luchshim-molodym-futbolistom-rpl.html
Валерий Карпин
Руслан Литвинов
Футбол
РПЛ
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