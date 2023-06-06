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Сегодня, 12:29

Карпин назвал прогресс молодых игроков «Ростова» положительным моментом завершившегося сезона

Алина Савинова
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал самый положительный момент завершившегося сезона-2022/23 РПЛ.

«Самый положительный момент завершившегося сезона РПЛ? Для «Ростова» самый положительный момент — четвертое место команды в турнирной таблице. Для меня как для тренера — то, что многие наши молодые футболисты закрепились в составе или выходят на какой-то уровень, вот это все», — приводит ТАСС слова Карпина.

По итогам сезона «Ростов» занял четвертое место в чемпионате России. Победителем РПЛ стал «Зенит». Серебряные медали чемпионата завоевал ЦСКА, бронзовые награды достались «Спартаку».

Источник: https://tass.ru/sport/17937613
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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