Карпин назвал трех лучших тренеров прошедшего сезона чемпионата России

Главный тренер «Ростова» и национальной команды России Валерий Карпин назвал трех тренеров РПЛ, работу которых выделил бы по итогам завершившегося сезона.

«Семак, Федотов, Абаскаль. Еще бы отметил Ташуева и Личку», — приводит Sport24 слова Карпина.

«Зенит» под руководством Сергея Семака в пятый раз подряд стал чемпионом России. Владимир Федотов с ЦСКА выиграл серебряные медали, а «Спартак», который возглавляет Гильермо Абаскаль, занял третью строчку в РПЛ.

«Ахмат» Сергея Ташуева финишировал пятым , «Оренбург» Марцела Лички — седьмым.