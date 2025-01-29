Карпин назвал задачу «Ростова» на остаток сезона РПЛ

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в интервью РЕН ТВ, посвященному совместному проекту «СЭ» и «Медиалогии» «Самые медийные лица российского спорта 2024 года», ответил на вопрос о целях клуба из Ростова-на-Дону на оставшуюся часть сезона.

«Именно конкретно если говорить про «Ростов» задача у нас, как я всегда говорил, говорю и буду говорить, для начала — обезопасить себя, набрать как можно большее количество очков в первой части чемпионата. Во второй части чемпионата уже в более расслабленном состоянии можно замахнуться на что-то большее. На 100 процентов еще не выполнили. Но первая цель, так скажем, близка», — сказал Карпин РЕН ТВ.

После 18 туров «Ростов» занимает седьмое место в чемпионате России с 26 очками. Команда Валерия Карпина на 13 очков отстает от лидирующего «Краснодара».