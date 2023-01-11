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Карпин не смог ответить, почему в опросе о спортсмене года не оказалось футболистов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал то, что по результатам опроса ВЦИОМа, который определил спортсмена 2022 года в России, в списке не оказалось ни одного футболиста.

«Откуда я знаю, почему по итогам голосования на спортсмена года нет ни одного футболиста? Я тут при чем? Спросите у россиян», — приводит слова Карпина Sport24.

Первое место заняла фигуристка Камила Валиева (7 процентов), второе — лыжник Александр Большунов (5 процентов), третье — хоккеист Александр Овечкин (4 процента).

Источник: Sport24
Валерий Карпин
Футбол
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