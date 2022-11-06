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Сегодня, 22:23

Карпин не удален, но заработал дисквалификацию

Александр Бобров
Шеф-редактор
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в игре 16-го тура чемпионата России с «Динамо» (2:1) получил четвертую желтую карточку в турнире и в соответствии со статьей 15 дисциплинарного регламента РФС заработал автоматическую дисквалификацию на одну игру. Он не сможет выполнять свои обязанности во встрече 17-го тура с «Крыльями Советов», которая пройдет 12 ноября в Самаре.

Вот когда и за что в соответствии с протоколами игр тренера ростовчан наказывали судьи:

  • 7 августа. «Ростов» — «Оренбург» — 2:1. 70-я минута. Выражение несогласия словом и действием с решением арбитра.
  • 9 октября. «Ростов» — «Краснодар» — 3:2. 80-я минута. Демонстративное несогласие с решением судьи.
  • 22 октября. «Факел» — «Ростов» — 1:1. 73-я минута. Неспортивное поведение.
  • 6 ноября. «Ростов» — «Динамо» — 2:1. 83-я минута. Неспортивное поведение (демонстративное несогласие с решением арбитра).

Сегодня Владимир Москалев имел все основания после матча вынести Карпину и второе предупреждение, но арбитр воздержался от еще одного наказания и удаления тренера.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Валерий Карпин
ФК Ростов
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