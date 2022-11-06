Карпин не удален, но заработал дисквалификацию

Сегодня, 22:23
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в игре 16-го тура чемпионата России с «Динамо» (2:1) получил четвертую желтую карточку в турнире и в соответствии со статьей 15 дисциплинарного регламента РФС заработал автоматическую дисквалификацию на одну игру. Он не сможет выполнять свои обязанности во встрече 17-го тура с «Крыльями Советов», которая пройдет 12 ноября в Самаре.
Вот когда и за что в соответствии с протоколами игр тренера ростовчан наказывали судьи:
Сегодня Владимир Москалев имел все основания после матча вынести Карпину и второе предупреждение, но арбитр воздержался от еще одного наказания и удаления тренера.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования