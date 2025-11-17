Карпин обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из клуба

17 ноября, 19:38
Валерий Карпин выступил с обращением к игрокам и болельщикам московского «Динамо» после ухода с поста главного тренера команды.
В понедельник, 17 ноября, 56-летний специалист объявил о решении завершить работу в «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России.
«Покидая клуб по собственному желанию, хочу поблагодарить «Динамо» и руководство бело-голубых за всестороннее содействие и профессионализм на протяжении всего периода работы, тренерско-административный штаб и игроков — и, конечно, отдельное спасибо динамовским болельщикам, которые проявляли терпение и продолжали поддерживать команду всегда, независимо от результатов. Убежден, что «Динамо» обязательно достигнет тех амбициозных целей, которые клуб ставит перед собой, у него все для этого есть. Я же, как и раньше, буду прилагать все силы в качестве главного тренера сборной России», — приводит пресс-служба бело-голубых слова Карпина.
Карпин работает в сборной России с 2021 года, а «Динамо» возглавил в июне 2025-го и подписал с московским клубом трехлетний контракт на условиях совмещения постов. После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
По информации «СЭ», исполнять обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Карпина будет Ролан Гусев.
Кеша
Прихендей обратился. С самого начала был понятен это развод!:rage::rage::rage:
17.11.2025
Дед33
Валера, верим!
17.11.2025
Фирсыч
Зассал!
17.11.2025
Славомудр Приморский
Поблагодарил - понятно. А извиниться?
17.11.2025
AlexCS4
Уходят лучшие. Такой молодой. Ему бы еще работать и работать. Не успел в Москву перетянуть Ваханию и Мелехина, кинул ребят.
17.11.2025