Карпин обратился к игрокам «Ростова» после победы над «Динамо»: «Большое человеческое спасибо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступил перед командой после разгромной победы над «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ (4:1), поблагодарив футболистов за игру.

Ростовчане одержали первую победу на выезде в текущем сезоне.

«Большое человеческое спасибо. Главное — что вы это сделали. Все счастливы, и я в том числе. Спасибо вам огромное. Мужики, красавцы, я вас всех очень люблю. Большое вам всем спасибо. А пока готовимся, oкей?», — сказал Карпин.

На данный момент «Ростов» располагается на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 30 очками.