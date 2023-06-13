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Карпин объяснил, почему «Ростов» провалился в конце чемпионата России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, почему ростовский клуб провалился в концовке чемпионата.

«Инерция чувствовалась еще в ноябре. А май мы полностью провалили. В конце еще и травмы пошли. В условиях нехватки скамейки отсутствие одного-двух игроков сказывается на всей команде», — приводит слова Карпина Sport24.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58 очков, бронза у «Спартака» — 54. «Ростов» расположился на 4-м месте с 53 очками.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-13-karpin-obyasnil-pochemu-rostov-provalilsya-v-kontse-chempionata-rossii
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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