Карпин объяснил, почему «Ростов» провалился в конце чемпионата России

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, почему ростовский клуб провалился в концовке чемпионата.

«Инерция чувствовалась еще в ноябре. А май мы полностью провалили. В конце еще и травмы пошли. В условиях нехватки скамейки отсутствие одного-двух игроков сказывается на всей команде», — приводит слова Карпина Sport24.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58 очков, бронза у «Спартака» — 54. «Ростов» расположился на 4-м месте с 53 очками.