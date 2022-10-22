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Сегодня, 22:14

Карпин объяснил, почему «Ростов» упустил победу над «Факелом»

Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничью с «Факелом» (1:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«Первые 30 минут первого тайма провели очень хорошо. Последние 15 минут первой половины прошли нервно. Во втором тайме тоже хорошо играли, но концовка не получилась.
Почему «Ростов» не контролировал игру, несмотря на большинство? До середины второго тайма всё было спокойно, играли с мячом. Причина в поддержке от болельщиков «Факела»? Дело в желании «Факела» выиграть и нашей боязни пропустить. Были моменты, где были сильные стороны и одной, и другой команды. В интенсивности, агрессивности «Факел» нас превзошел, в плане удержания мяча и выхода из обороны в атаку мы смотрелись лучше соперника», — приводит официальный сайт «Ростова» слова Карпина.

«Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками в 13 матчах.

Источник: https://fc-rostov.ru/ru/news/2289

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1.66

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17%

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Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

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25%

1.66

Х2

20%

1.50
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Челси 1
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Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
4
0
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