Карпин — о ротации в «Ростове»: «Съездите 3-4 раза туда и обратно, я на вас посмотрю»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от «Локомотива» (0:1) в 27-м туре РПЛ объяснил ротацию в составе команды.

— Вы неоднократно говорили о том, что сейчас в РПЛ нет разницы какое место занимать. При этом, в Кубке вы выпустили второй состав, говоря, что футболистам надо отдохнуть. Как это расценивать?

— Где я это говорил? Восстановление и отдых — разные вещи. Для меня важно здоровье игроков. Сыграв в воскресенье 90 напряженных минут с «Оренбургом», при нашей логистике, есть риск получить травму. Кому это надо, мне, клубу? Съездите 3-4 раза туда обратно, сыграв 90 минут, я на вас посмотрю.

— Такой режим несопоставим с профессиональным спортом, в той ситуации, в которой оказался, в частности, «Ростов»?

— В нашей ситуации это, в принципе, несопоставимо. С нашими ресурсами, прежде всего, человеческими. Когда мы играли, как вы говорите, вторым составом все игры, но выигрывали тому же «Уралу». Вы вопросов не задавали тогда. Этот состав выиграл в игре с «Балтикой» и должен был выигрывать другие игры, просто не забили, как и сегодня, — сказал Карпин.

После 27 туров «Ростов» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков.

11 мая желто-синие проведут выездную встречу с «Рубином».

(Софья Грецкая)