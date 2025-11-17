Карпин объявил об уходе из московского «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера московского «Динамо». Специалист решил снова сосредоточиться на работе с национальной командой. «Уважаемые болельщики, сегодня я принял решение завершить работу в московском «Динамо» и полностью сосредоточиться на национальной сборной России. Это взвешенное и продуманное решение. Хочу выразить благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам «Динамо». Это был важный период, и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день. У клуба есть все, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов. Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. Для этого нам всем предстоит большая работа», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС. 56-летний тренер возглавил «Динамо» в июне 2025 года и подписал с московским клубом трехлетний контракт. После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Ранее «СЭ» сообщал, что в «Динамо» недовольны выступлением команды в текущем сезоне, а также рядом высказываний Карпина, в которых московский клуб выглядит не в лучшем свете, а потому расставание со специалистом может произойти в ноябрьской паузе на игры сборных. Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция

Пан Юзеф Всем! 18.11.2025

Serg D Кто бы мог подумать, что Ростов так умело сможет толкнуть в Динамо не породистую болонку))! А куда теперь девать "щенят", которых он притащил с собой))?!?! 17.11.2025

fedland Ноунейм покинул великий клуб. Ура товарищи! Миф о величии Валеры развеян. Кроме портов и пафоса у ничего больше нет. Теперь поедет тренировать чухонцев, гражданин Эстонии... 17.11.2025

Павел Пушган Правильное решение в Динамо уже начали понимать кого взяли и все равно турнули бы, через два тура. А в сборной ещё можно долго обыгрывать футбольных карликов и радоваться, хотя матчи с Перу и Чили всё показали. В сборной зп в 2 раза больше если нет совместительства поэтому Валера типа сохранил лицо и сохранил ЗРЯПЛАТУ. 17.11.2025

Serg D Знающие Поговаривали, что из Ростова он ушел под Динамо возглавить летом! Личку должны были по окончании сезона уволить! А сейчас его просто выгнали из-за проф непригодности! Кто там у них главный в ВТБ - Костин?! Сравнил двух тренеров пришедших одновременно: Челестини и Карпина! Один стал работать без раскачки, другому нужно лет 10 - 15, что б что-то изобразить))! Сколько он там в Ростове изображал бурную деятельность))?!?! 17.11.2025

плохокот Потом узнаем как Валера сам ушел. Готовили его снятие. Алексеев просто так наезжать на Карпина бы не стал, значит знал позицию руководства клуба Но клубу отправлять его в отставку не с руки, сами выставят себя глупцами. Я ждал, что примут решение (с подачи Динамо) о запрете совмещения постов и Карпин уйдет автоматом . 17.11.2025

Новоуепинни проиграла сборная, а ушел из динамо. Логично 17.11.2025

Инта Молодца, Валерий Георгиевич, мужик! Но это только полдела - не останавливайся, вся страна в тебя верит. ) 17.11.2025

Пан Юзеф Он сможет, да! 17.11.2025

albou2 Стабильность - признак мастерства! 17.11.2025

Kirill Boglovsky Стабильность - признак класса) 17.11.2025

Kirill Boglovsky Как в воду глядели, забыли указать, с какого конца 17.11.2025

Valery Grigoryev Теперь сосредоточится исключительно на развале сборной. Печалька. 17.11.2025

Kirill Boglovsky И вещде маячит тень Черчесова ) 17.11.2025

Kirill Boglovsky Под него лучше сразу "п*здобольный, тут утнего конкурентов нет 17.11.2025

Kirill Boglovsky это мы лучше всез умеем, а ещё круче - Оруэлла) 17.11.2025

Kirill Boglovsky пылью 17.11.2025

Kirill Boglovsky Памперсы порвёт 17.11.2025

albou2 Интересно, про чью отставку больше напишут: Станковича или Карпина? 17.11.2025

Kungur79 Сработал на опережение. Ушло. 17.11.2025

Старый болельщик Такой поступок не красит Карпина как тренера, так и как человека. Он попросту кинул Динамо. Не могу сказать, что все беды команды связаны со слабым руководством Карпина. Наверное руководство сборной в какой-то степени повлияло на работу в Динамо. Всё-таки главное, что не шло у Карпина - это как говорится отсутствие необходимой химии в отношениях с игроками. Может быть той самой атмосферы в команде о которой с таким пафосом говорят про талалаевскую Балтику. Я не считаю, что у Карпина не было достаточного уровня профессионализма. А про усталость - это всё ерунда. Думаю Карпин попался на той же самой ошибке, что и небезизвестный серб, считавший футболистов вполне большими мастерами и не влазившего во внутрь команды. Ну и вышло то, что взаимопонимания между тренером и футболистами было явно недостаточно. и здесь можно и прицепить версию о двойнй работе Карпина со сборной и с клубом. Так что в какой-то степени и правы люди, осуждающие двойное 17.11.2025

Инта Динамики, поздравлять или как?! 17.11.2025

Инта Была без радостей любовь, разлука будет без печали... )) 17.11.2025

Инта Карпин покидает Ростов: - "Я устал, я ухожу. Сосредоточусь на сборной". Карпин покидает Динамо: - "Я устал, я ухожу. Сосредоточусь на сборной". Найдите отличия. 17.11.2025

Filin63 Just, пора забыть про Виталика. Да и подумай сам, если он такой классный, что же его на зовут в более статусные клубы чем мы! 17.11.2025

Max Stch бюджет на трансферы я так понимаю закончился для нового тренера ) 17.11.2025

Saiga-спринтер Там Юраний крайний стул занял. 17.11.2025

qazz Было. Только с футболом хоккей с мячом совмещали. 17.11.2025

Секир-башка Это хорошая новость для фанатов Динамо. 17.11.2025

Artorixus Ожидаемо. Писал об этом ещё при проигрыше наших чилийцам. 17.11.2025

55555.... Естественно лучше находится там, где платят и,ничего делать не надо... Пожалуй самая желаемая профессия.. 17.11.2025

imperiasporta На матч тв его . Языком чесать ! 17.11.2025

Инта - Кузьмич, ты каким номером палил, а? - Пятёркой. - Кучно пошла. Аккурат между нами. "Особенности национального спорта" )) 17.11.2025

Глупый из сборной скоро тоже выгонят 17.11.2025

Vitamin007 Урод и шарлатан! 17.11.2025

kotofeyivan Наконец-то быдлятину в шею... 17.11.2025

П_о_в_а_р По материнской линии 17.11.2025

SuperDennis Нет, baruv, мы сыты по горло! В Эстонию, Испанию, Панксатонию!!! Панксатония (это из фильма День Сурка с Биллом Маррэем и Энди МакДауэлл) вообще для Карпина отличное место! Главное, чтобы каждый день матч с Чили случался! )))) 17.11.2025

tatarin ...и ткнул всеми своими крепкими колючками! 17.11.2025

tatarin А вот интересно, когда Ёжик и К проставляться будут? Ведь кто, как не МЫ - здесь присутствующие, помогли им избавиться от блохастого! 17.11.2025

Пан Юзеф А главное - красиво! 17.11.2025

Adiоs Amigos R Дельфины непотопляемы. 17.11.2025

Adiоs Amigos R Бабушка же. 17.11.2025

Инта Вот и сказочке конец, а Валера – молодец! )) 17.11.2025

tatarin Этот смогёт. Легко! Уверенно!! На классе!!! 17.11.2025

П_о_в_а_р Это его жена вроде 17.11.2025

NF Вспоминая наш недавний разговор, скоро узнаем, кто он, тот что "лучше"... 17.11.2025

Бен Ричардс Из двух команд Карпину оставили ту, которую не жалко. После заключения контракта с "Динамо" зарплата Велеры в сборной уменьшилась с 150000 евро месяц до 50000 евро в месяц (в среднем). Мы живем в удивительной стране, поэтому скорее всего после провалов в "Динамо" и в товарняках с упоротыми днищами Южной Америки Перу и Чили, которые до встречи с Валерой не могли месяцами ни у кого выиграть и даже забить, ему снова поднимут зарплату в сборной в три раза. 17.11.2025

hant64 В сбороной России был тренер Динамо. :grin: А сейчас он себя из Динамо уволил. 17.11.2025

Voorhees Сто пудов! Надо быть космическими кретинами, чтобы позвать этого тренеришку к себе. Федун давно уже сказал пророческие слова про Карпа, что это сбитый лётчик! А ведь он знал и не просто так сказал! Хотя, после Спартака это надо было понимать всем, что Карп - не тренер! 17.11.2025

Sinaron Конечно ждем, но этот сам не уйдет. Пусть и дельфина с собой захватит. 17.11.2025

Adiоs Amigos R Только Наташу Ростову знаю 17.11.2025

голос из Санкт-Петербурга Не люблю я это мусорское мерзкое Динамо. Но даже в этой ситуации, поздравляю болельщиков любителей блокадных крыс и сосисок с избавлением от бездарной блондинки! 17.11.2025

garikdubkoff Лучше бы из сборной ушёл . 17.11.2025

Иван Л. Ну и хренали был почти полгода всех мучать и самому мучаться? Вопще... Вот очередное подтверждение дебилизма руководителей клубов. В Спартаке какой дебил продлял Станковича? В Динамо какой дебил тащил рыбу в главные? Не дебилы? И воз поныне там и там и останется, пока не разгонят все эти напонтованные советы директоров, возглавляемые понтовыми чуваками, имеющими понятие о футболе хз откуда, наверное от корешей агентоф. Какой на хрен совет директоров? Выстройте нормальную управляющую клубом структуру с вменяемыми людьми, несущими ответственность за свои решения, а не это импотенто аморфное чудо, кое рулит почти всеми клубами 17.11.2025

Dmitriy Nekrasov В ЦСКА! Вторым тренером. 17.11.2025

Илья858 25 февраля 2025 года Карпин покинул «Ростов», чтобы сосредоточиться на работе в сборной России 17 ноября 2025 года Карпин покинул «Динамо», чтобы сосредоточиться на работе в сборной России 17.11.2025

kazial Карпина в Спартак! Валера верим! 17.11.2025

Vitamin007 Вот пусть эти два физрука теперь друг-друга тренеруют! Карпину вообще, как тренеру- конец! 17.11.2025

hant64 У клуба есть все, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов.______________ Да, вот только тренера не было. 17.11.2025

Vitamin007 А кто спросит с руководства?! И ФК и ХК? Уроды!!! 17.11.2025

sb1006 В "Ростове" был - у сборной задач не было, а тут, неожиданно, появились ? 17.11.2025

Vitamin007 Обосрался! За сборную-то кто спросит, в одной упряжке с мафией из рфс. А слушать на матчах Динамо "гон.он, уе.ывай" видимо достало! 17.11.2025

Дмитрий Ушкачев Ну и - в Ростов?! 17.11.2025

Дмитрий Ушкачев Это понятно. Сначала - фигуристки, а потом - впечатлившиеся в них хоккеисты. Мотивация)) 17.11.2025

Дмитрий Ушкачев Фигуристок тренировать с хоккейным клубом? Это - разрыв шаблона)) 17.11.2025

Упёртый русский И чего ждёшь теперь? Просто интересно... 17.11.2025

Skorz. До единицы не дойдешь , друга не найдешь !))) Сидит тут , тихонечка .....) 17.11.2025

Fanatico Поздновато пудель заскулил, теперь только гнать со всех мест , ЧТо Где Куды только оставьте, клоуну клоунское 17.11.2025

Voorhees Даже хорошо, что при Карпине мы не играем в официальных матчах. Страшно представить, как бы мы обгадились в отборах 2024 и 2026 с этим недотренеришкой! Пока не поздно надо гнать этого дилетанта из сборной. Иначе будующий отбор, к которому нас допустят, будет провален в хлам, если этот недоделанный "тренер" по-прежнему будет рулить в сборной. 17.11.2025

Чернобог Балабол. Не смог - потому что ты не тренер вовсе. А в сборной и делать ничего не надо, матчей нет, турниров нет, проводи безпонтовые товорняки раз в месяц и норм, никто слова не скажет. Ну и типо тренер, типо специалист. 17.11.2025

Zuschauer Вот Зайнутдинова надо вам вернуть в первую очередь. Глебов-то нормально вписался еще до Валеры, что ему дергаться? 17.11.2025

Чернобог Клоун. 17.11.2025

Пан Юзеф Но не одновременно. 17.11.2025

ossora а может снова в Ростов 17.11.2025

Пан Юзеф Браво! Так и будет. Несокрушимую сложит машину! 17.11.2025

nikvp Грандиозные планы у Валеры по сборной, просто грандиозные. 17.11.2025

П_о_в_а_р Надо было в августе ехать помогать Валере всем динамовским фан-движем. А теперь канеш... 17.11.2025

Zuschauer Глебов, на мой дилетанский взгляд, нормально вписался в полузащиту Динамо. Осипенко не лучше Фернандеса-Маричаля, но и не хуже. Вот Зайнутдинов - чисто балласт. 17.11.2025

Dexterous Роман Борисович вперед! Умен, находчив, крепко сложен, Ни разу глазом не моргнет, и новую машину сложит! 17.11.2025

П_о_в_а_р Карпин Ростов, скриньте 17.11.2025

П_о_в_а_р День Динамо. Геть усих 17.11.2025

П_о_в_а_р За что Карпина убирают из «Динамо»? Похоже, смена тренера не решит проблему клуба 17.11.2025

Adiоs Amigos R Ждёте заявления от Сергея Богдановича? 17.11.2025

Zuschauer Не волнуйтесь. Вроде как сборную Чили решили обездолить. 17.11.2025

Рабинеришко давно пора,но на газпром страшно бычится, у кости с раби очко играет 17.11.2025

Рабинеришко мы в ростове не против, вы там москалики зажрались, зайнутдинова тоже верните 17.11.2025

Saiga-спринтер Соплю сглотни припиздёнок. 17.11.2025

хурма(сельдерей) Главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера московского «Динамо» =================================================== об уходе с поста тренера Динамо обьявляет тренер Динамо в сборной России нет в составе клуба Динамо 17.11.2025

Андрей Лукавит - сосредоточиться он решил, на сборной. Какие задачи-то у этой сборной, м? 17.11.2025

Voorhees Гусева надо оставлять главным! Не надо никого искать! 17.11.2025

Zuschauer "Не успел в Москву перетянуть Ваханию и Мелехина", Не справились с Перу? В Динамо не беру! Так им Валера сказал. Всё четко, по-мужски. 17.11.2025

МАО Ну это не те, не из кучи. 17.11.2025

Stranger in the Night Как всегда) 17.11.2025

Занзибара Очень жаль, что он не решил завершить тренерскую карьеру и в Динамо, и в сборной. 17.11.2025

blue-white! Нало было уходить ещё в конце августа, перед первыми матчами сборной. Уже тогда было всё ясно с кудрявой болонкой. Но лучше поздно, чем никогда... 17.11.2025

Як Цидрак Сегодня моим единственным приоритетом остаются (идет перечисление единственных приоритетов) ... подготовка ... к возвращению команды на международный уровень. Лучами света чтоль по мировой плесени хочет ипануть? Ржунимагу, мля спичрайтера не из дошкольников можно подобрать? Вообще все похрен человеку. 17.11.2025

Планы на день Сбитый лётчик - версия 2.0 17.11.2025

baruv Бобров... 17.11.2025

SPIRT-EXPRESS кто кому заплатит за уход ? 17.11.2025

Zuschauer Кстати, да. Пан Ёжик сейчас очень занят. 17.11.2025

Ilya Gudman Семак учись , вот как поступают настоящие мужики 17.11.2025

Планы на день Надеюсь Талалаева из нашей Балтики не заберут в Динамо 17.11.2025

Zuschauer Ну да. Личка, вроде как, дважды становился и. о. главного тренера, и оба раза удачно. Со второго и. о. и начался как тренер. Гусев его догнал. Теперь пусть перегоняет. 17.11.2025

blue-white! Не верю в это, думаю договорились на взаимовыгодных асловиях... 17.11.2025

Alizhan69 Шустрые ребята в обществе Динамо. Пару дней ударно поработали. 17.11.2025

Олег Воробьёв Просто Ёжику надоело на всё это фубольно-хоккейное разгильдяйство смотреть,и он взял ситуацию в свои ежовые рукавицы. 17.11.2025

baruv А потом в любимый Ростов?) 17.11.2025

Юрий Влк. лучше бы из сборной ушел...а Динамо вск равно бы его выгнало! подстраховался эстонец... 17.11.2025

ToLkUnet За своей следи старый мудень 17.11.2025

henri71 Вот динамики влетели с трехлетним контрактом Карпина 17.11.2025

Семён Фадеич Все так за Динаму переживают....Можно подумать. 17.11.2025

rustov Очень рад за Динамо. Команда и ее болельщики заслуживают большего. Удачи динамовцам! (болельщик ЦСКА). 17.11.2025

H R Eсли делаете ставки -> infostavki.ru 17.11.2025

ScYLa А ещё про неустойку озвучьте плиз. Отказался иль не положено? 17.11.2025

Rosinant ...но всё что сделал, обернулось пылью 17.11.2025

Vyacheslav Fedotov А усерались так что полуфинал лиге чемпионов с таким тренером, никак не меньше 17.11.2025

Ни кто кроме нас ржу не могу :rofl::rofl::rofl::rofl: 17.11.2025

blue-white! Новиков уже был, пусть Гусь попробует... 17.11.2025

Гуго Оберштейн ..и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день ============= Бу-га-га 17.11.2025

Ни кто кроме нас Кто и зачем его туда брал??? Пусть этот человек или группа людей ответят. Задолбали уже эксперименты ставить 17.11.2025

blue-white! Слабак... 17.11.2025

AlexCS4 Уходят лучшие. Такой молодой. Ему бы еще работать и работать. Не успел в Москву перетянуть Ваханию и Мелехина, кинул ребят. Динамо осиротело. 17.11.2025

H R Если дeлаете ставки -> infostavki.ru 17.11.2025

SuperDennis . дак ты, Валера! Карму себе подпортил конкретно! 17.11.2025

blue-white! Отправить обратно в Ростов... 17.11.2025

Sandy45 Семак, отдел футбола СЭ идет за твоей шкуркой. Ты следующий) 17.11.2025

spar001 а гендира и Личку теперь вернут?:grin:... 17.11.2025

Dexterous Решил оставить более легкую задачку. Без стресса и решения задач. Молодец, Валера. 2 зарплаты за такое получать - это было уже просто перебор. Теперь снова как Дон Кихот с мельницами будешь продолжать воевать. 17.11.2025

Mick Shelby Вы абсолютно правы! + 17.11.2025

blue-white! Ура, скатертью дорога! Значит не зря сходил на Ахмат и Акрон и кричал с трибуны "Валера убирайся"! 17.11.2025

Sergey Sparker Знатно нагадил доносчик клубу! Сейчас придется г...но разгребать. Зато с агентов откан немалый поимел. 17.11.2025

Adiоs Amigos R Всем известно, что у них длинные руки. 17.11.2025

Пан Юзеф Тогда уж лучше на Юпитер. "Там очень до хрена ядерных осадков". 17.11.2025

Saiga-спринтер Его ушли. Старается изобразить хорошую мину, при хреновой игре. 17.11.2025

Dmitriy Nekrasov Примерно как " армейцы играют второй матч в составе сборной и физически не восстановятся к дерби, а из Спартака никого не вызвали ". Информацию можно накидывать таким образом, что вывод о том, что Деян мучал сам себя, станет аксиомой. Кстати, как и полный непрофессиональный накат медиарастов о регулярном изменении схем игры. 17.11.2025

Пан Юзеф Эээ... Ммм... Все будем гордиться! Вопрос только чем и когда.) 17.11.2025

NF Начало конца? Или вновь сказали, что война скоро закончится?.. 17.11.2025

Saiga-спринтер ЦСКА - это не - цска 17.11.2025

Sandy45 Хорошо подгадил. Назавел мусора в команду, слил первый круг и слинял- разгребайте сами... И этот мусор оставили в сборной... Дюков такой же что ли? Ворон ворону? 17.11.2025

Sergey Sparker На Марс его надо отправить! У нас будет приоритет - Роттенберг на Марсе! Илону Маску такое и не снилось. 17.11.2025

Zuschauer А я как болельщик футбольного Динамо только что пожертвовал интересами клуба ради Сборной. Нам есть чем гордиться или гордиться будет Родина? 17.11.2025

TokTram_ Спартак в этом плане - не показатель от слова "совсем". Там у менеджмента "свой путь". 17.11.2025

Iron Maiden Правильное решение. Если нет результата тренер должен уходить. А не говорить как Черчесов я не могу бросить команду, я остаюсь до конца, до конца контракта. 17.11.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ По мужски поступил . Сам ушёл . Не стал ждать , когда пнут . 17.11.2025

Sergey Sparker А вот на хрена он сборной нужен? Это большой, большой вопрос. 17.11.2025

knight templar Поздравляю динамиков! Отмучились. Осталось еще провести чистку состава от всего того шлака что валерка с собой притащил 17.11.2025

1_sport Честно мне пока не нравится Карпин как тренер. Не нравится его манера вечно наезжать на интервью, отвечая вопросом на вопрос. Мне все равно кто тренирует Динамо, т.к. я не болельшик Динамо. Но, Карпин еще раз показал себя как честный и порядочный человек, заслуживающий уважения за свои человеческие качества! Он не стал сидеть до последнего, пока его не выпнут, но лишь бы получить компенсацию, не ныл до уволнения, что плачет по семье, но мучается и сидит тут, тренируя. Одним словом Молодец! 17.11.2025

Adiоs Amigos R Да, та ещё неделька для тренерского цеха 17.11.2025

Мишандос Едем на чм 2026?) 17.11.2025

Дмитрий Ушкачев ...чтоб Кафку сделать былью. 17.11.2025

TokTram_ Какова судьба Осипенко, Глебова, Бахи? Дубль? 17.11.2025

Пан Юзеф Пан Ёжик расколет даже тренера ДР Конго. Тот у него на русском заговорит. 17.11.2025

TokTram_ Станок, прежде всего, сам себя мучал. 17.11.2025

Излучение Гаврилова-Черенкова И Станкович несколько дней назад. 17.11.2025

fell62 если сам , то кукиш , а неустойка ))) 17.11.2025

ровнов Мистер Алексеев, откликнитесь. Второго тренера Ваш отдел уволил. Ну и гг... же Вы. 17.11.2025

Пан Юзеф Между делом, он мог бы и фигуристок тренировать. Ибо хоккей и фигурное катание очень похожи. 17.11.2025

Adiоs Amigos R Ничего, когда к допросу приступит пан Ёжик, расскажет всё и даже больше! 17.11.2025

TokTram_ Братским - поздравления! Ух, сколько болел "Динамо" сегодня будут отмечать ))) Есть повод! 17.11.2025

Реалист-правдоруб В итоге Валера оказался мужиком. Ушел и из Ростова без неустойки,и из Динамо. В отличие от многих меркантильных личностей. 17.11.2025

Олег Воробьёв Даже на ГРУ надавили. 17.11.2025

Saiga-спринтер Преподаватель физического воспитания (в простонаречье - физрук) весьма нужная профессия. Валере-веринскому никогда да этого уровня не добраться. 17.11.2025

Дмитрий Ушкачев В неделе - семь дней. Этому нестандартному тренеру, ломающему все стереотипы профессии, по силам также возглавить регбийный, гандбольный, волейбольный, баскетбольный и ватерпольный клубы. Тренерского дня каждому клубу вполне хватит для управления. Это - не совмещение, это - переключение, чтобы избежать выгорания. Главное - мотивация и монетизация. 17.11.2025

Пан Юзеф Кудашов пока так ни в чем и не признался. 17.11.2025

Пан Юзеф Как болельщик хоккейного "Динамо", пожалуй, соглашусь. Иногда приходится жертвовать интересами любимого клуба ради чего-то более важного. 17.11.2025

555 555 Вы правы. В стране ещё много мест,где Роман Борисович ещё не оставил свой след. 17.11.2025

Упёртый русский Алексеев дохныкался... Если придёт Гусев, останутся примерно на этих местах, может, доберут пару позиций. Если эвропеиоид Личка - добро пожаловать в первую лигу. Это будет суровый и справедливый урок для Алексеева, жаль только истинных динамовских болельщиков... 17.11.2025

SuperDennis Валера, теперь второй мужественный поступок! Сборная!!! 17.11.2025

serZheo Странный выбор... Обычно клуб в приоритете. Что-то тут не так... 17.11.2025

ТИМ Самодур ушёл, и слава богу ... 17.11.2025

Filin63 Привет. Ну хватит ржать. Валера вообще не тренер. Скорее диетолог, может только колории считать и запрещать сладкое есть. В Ростове все делал Альба. 17.11.2025

AнaлoГoвнет смешной зуммер кол лории 17.11.2025

Adiоs Amigos R Днём - Кудашов, вечером - Карпин. Опять репрессии в МВД. Новый тридцать седьмой! 17.11.2025

SuperDennis Спасибо, Валера, ты сделал одолжение динамовцам! Возможно, без тебя в этом сезоне клуб теперь сможет побороться за место в первой 5-ке! Мужественный поступок, сколько неустойка? ))))) 17.11.2025

Saiga-спринтер Кто будет тренером Динамо - то перпендикулярно. Лишь бы соперник для ЦСКА был хороший. 17.11.2025

Владислав Набрали под него игроков, а будут ли они нужны новому тренеру? 17.11.2025

Filin63 Валера нп тренер, кто ещё не понял? В Ростове все делал Альба, а Валера может только колории считать. 17.11.2025

Zuschauer Уважаемый пан, но давайте признаем, что футбол-хоккей важные, но и не наиважнейшие приоритеты текущего момента. А гений Романа Борисовича достоин направления именно на наиважнейшие. На освоение космоса, Заполярья, Антарктиды, морских глубин. Мы, болельщики Динамо, жертвуем гений Романа Борисовича на нужды Родины. 17.11.2025

lemikhov.gena@mail.ru не дай бог!Хотя с нашими руками... 17.11.2025

AнaлoГoвнет Давай в Спартак, место вакантное 17.11.2025

Максим Черный кучерявая тряпка.... 17.11.2025

iich "Была без радости любовь, разлука будет без печали" © М. Ю. Лермонтов. 17.11.2025

Врн36 На кого следующего будет оказываться давление. Предполагаю на Приветовича 17.11.2025

Zулус зачем им пилить деньги? они уже попилили химкинский лес... 17.11.2025

Адекватный спартач Валера не играет в "тренера" так, как это делает Ротен или Царь. 17.11.2025

Adiоs Amigos R Кстати, в Динамо могли бы сэкономить на неустойках и просто поменять Кудашова и Карпина местами. В рамках оптимизации. 17.11.2025

lemikhov.gena@mail.ru не хами! 17.11.2025

the gathering ! Недаром нефтяной проныра, который за версту людей чует, дал ему погоняло "Сбитый летчик" 17.11.2025

Пан Юзеф Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, Зачем нам быль - не знаем до сих пор... (с). 17.11.2025

Ingvar1999 Может быть, у него еще и хватит мозгов играть в тренера... 17.11.2025

Slim Tallers И это правильно. Не нужно доводить до позора. Теперь понятна фраза Карпина о том,что Динамо не вылетит 200 процентов. 17.11.2025

Пан Юзеф А мы привыкли и нам нравится (с). 17.11.2025

Ingvar1999 Хорошо же он "сосредоточился" на работе со сборной - в двух последних матчах с самой худшей и второй командой с конца Южной Америки на своих полях набрать одно очко. И те команды прилетели не самым сильным составом, и лететь им надо было через половину земного шарика... А в сборной - перед дерби Спартак-ЦСКА вызвать в сборную пять армейцев и ноль спартаковцев... 17.11.2025

hottie Главный сбитый летчик ушел, но кому-то предстоит из остальных таких же накупленных под Карпина сделать команду. Зато теперь у нового тренера время будет экспериментировать почти до следующей осени, тк задачи уже вряд ли стоят. Разве что только не опуститься в зону стыков. А Валера будет дальше Иордании всякие кошмарить. 17.11.2025

Пан Юзеф Под Романа Борисовича можно и баскетбольный клуб создать. 17.11.2025

За спорт! Логично, низкое место Динамо главный нежданчик первого круга. 17.11.2025

Саша44 Троекратное "УРА". Этот чудак на букву "М" предал "Ростов", предал "Динамо", обнадёжив их высокими результатами, заработал около десяти млн. долларов и по лёгкому смылся или слился. Предав единожды, будет предавать всех всю оставшуюся жизнь. Конченый тип и тренер-неудачник. А ведь прав оказался Федун, назвав его сбитым лётчиком, как в воду глядел. Поздравляю российский футбол и российских болельщиков, что одним мерзавцем стало меньше. 17.11.2025

болельщик35 Уррраааа!!! 17.11.2025

AнaлoГoвнет ДобилиСЬ 17.11.2025

lemikhov.gena@mail.ru она не потопляема!Хоть один болельщик Динамо в клубе появился! 17.11.2025

the gathering ! Торпедо Армавир ждёт великого тренера. По факту как тренер оказался физруком, потом конечно будет говорить, что игроки не тянули ту интенсивность которую он пытался им ставить 17.11.2025

Ботокс007 18 июля 2025г. Прогноз журналистов СЭ. Какое место по итогам чемпионата займет Динамо Карпина? Алланазаров - 2-е. Волотко - 2-е. Чернов - 2-е. Рабинер - Карпин сделает ставку на Кубок, который и возьмет, завоевав свой первый трофей. М-да... 17.11.2025

albou2 Ромку на царство! 17.11.2025

Zuschauer С какой целью затесываетесь в наши ряды? 17.11.2025

Adiоs Amigos R Роман рождён, чтоб сказку сделать былью. 17.11.2025

lemikhov.gena@mail.ru кому нужна эта сбродная! 17.11.2025

Олег Воробьёв Так и будет.Я бы на месте болельщиков Динамо насторожился... 17.11.2025

ToLkUnet Ротенберг решил совместить оба Динамо 17.11.2025

lemikhov.gena@mail.ru Так это динамовские гении совместили! 17.11.2025

bvp Правильно, сборную ждут без преувеличения важнейшие матчи. 17.11.2025

Олег Воробьёв Ёжик в восторге!! Как бы не спился на радостях. 17.11.2025

Adiоs Amigos R Спасибо 17.11.2025

lemikhov.gena@mail.ru не,они деньги пилить будут! 17.11.2025

AZ А лучше бы из сборной. В Динамо все таки меньше масштаб вреда))) 17.11.2025

КОТЛИН Это не он прекратил сотрудничество, а его прекратили! И сборную тренировать он не имеет никакого права. Нет у него результатов. Сбитый летчик! 17.11.2025

ФОКСИ А из сборной истерик-бесполезность не собирается податся?..... 17.11.2025

SPRAVEDLIVYI Валеру бы и со сборной не мешало бы выгнать..... 17.11.2025

lemikhov.gena@mail.ru Ну четыре игры его.Нужен хороший тренер,который бы поднатаскал Гусева. 17.11.2025

Иван мощная неделя выдалась в РПЛ 17.11.2025

Mihail2703 Прям праздник какой-то 17.11.2025

Adiоs Amigos R Три сегодня, ещё Гру ушёл из Трактора. Плюс Сибирь позавчера Буцаева уволила. 17.11.2025

Ganimed Надеюсь, что Валере дали понять, что мы скоро вернёмся и нужно сосредоточиться на сборной, чтобы она вернулась и как обычно, брала титулы:trophy:Летчики и фантазеры в нашем руководстве, нам ну совсем, не нуны:upside_down: 17.11.2025

Деп Б.Охта Всех денег не заработаешь. Всё есть. А на хлеб с маслом хватит и зарплаты тренера сборной. 17.11.2025

ninasuss Ну наконец то :beers::beers::beers: Бухаем Динамики!!! :joy: Дайте Гусеву поработать! 17.11.2025

Saiga-спринтер Веринский Валера - и как простой инженер .. на одну зарплату. Обедневшая жена не сможет ежеквартально летать на Сейшелы бизнес-классом. 17.11.2025

SPRAVEDLIVYI А если Рома Ротенберг возглавит футбольное динамо???.....я уже ничему не удивлюсь....:grin: 17.11.2025

Серж Все по делу--- нет игры , нет результата, только его и со сборной вряд ли будет, все эти товарняки с посредственными командами , так себе результат... 17.11.2025

Гарик дед-внук Поздравляю болельщиков Динамо! От души. 17.11.2025

Zулус кого вы видете на посту главного тренера вашего хорошего соперника фк динамо? поздрааляю с прошлогодним юбилеем-55 лет боления за цска. 17.11.2025

Zuschauer blue-white уволил таки. Новикова-то зовем из Нижнекамска или Гусев, тренер-чемпион? 17.11.2025

Футболист Сапогов Вот гнида, а зачем соглашался??? Понятно, что титулы. $$$$$$$$$ 17.11.2025

lemikhov.gena@mail.ru Что-то я даже зауважал его за такое решение.Страшно,кого приведут нового Соловьёв и кампания...Нет им веры! 17.11.2025

Александр Селиверстов Валера! Не верю. 17.11.2025

SPRAVEDLIVYI Ну вот....сейчас динама как рванёт по бездорожью, аж пыль столбом...:joy::joy::joy: 17.11.2025

Пан Юзеф Думаю, Роману Борисовичу Ротенбергу по силам возглавить оба клуба, и хоккейный и футбольный. Прежде в истории спорта такого не случалось. 17.11.2025

МАО Два - это не куча. 17.11.2025

SPRAVEDLIVYI Они друг другу не походят...это очевидно....правильное решение... 17.11.2025

Millwall82 и полностью сосредоточиться на национальной сборной России(с) неужели кто-то и в 3 раз в эту ерунду поверит? В РФС и любом дальнейшем клубе РПЛ. 17.11.2025

МАО Забирать вторую полвоину из Ростова. Или вернуть всех туда. 17.11.2025

МАО Всё. Пропала сборная. 17.11.2025

Jean4 Как так то, Валера? Глядя на Станковича решил уйти? Даже пол года не проработал и что теперь Динамо делать со половиной состава Ростова? :smile: 17.11.2025

GeoMaS - "Это взвешенное и продуманное решение." Нет, это вынужденное решение. Взвешенным и продуманным было бы решение отказаться сразу от предложения Динамо. 17.11.2025

Saiga-спринтер Валеру-веринского "ушли", но он постарался сделать благостную физиономию .. при хреновой постановке. Болельщиков "Динамо" можно искренне поздравить с окончанием клоунады тренерского недоучки. Родному ЦСКА нужна хорошая команда/соперник "Динамо". Ибо только в конкуренции и армейская команда будет сильнее. - Болельщик Центрального Спортивного Клуба Армии с 1969 года во всех видах спорта. 17.11.2025

JustТИХОНОВ Почему? Я, например, был бы не против, чтобы Карпин сменил Адиева. Не Осинькин, конечно, но всяко лучше Мусаевича 17.11.2025

Олег Воробьёв Роман Борисыч,выбирай!) 17.11.2025

555 555 Ретроградный Меркурий сегодня на многих повлиял. У динамовцев второй день праздник,как они думают. 17.11.2025

Dimario Валера, не верим! 17.11.2025

Faierman 32 Созрел) 17.11.2025

Serg D Идея хорошая! Главное и свой, и точно при нем хуже не будет! Глядишь и при ВиктОре победы пойдут))! 17.11.2025

Врн36 :rofl::rofl::rofl: 17.11.2025

Айболит66 Может и мальчика рому из хоккейного Динамо захватит заодно? 17.11.2025

Adiоs Amigos R Кучно пошли... 17.11.2025

Футболист Сапогов Понедельник день тяжелый)) 17.11.2025

Berkut-7 Поборолся за чемпионство и хватит....Тамара Ивановна , пригласите следующего из коридора, пусть заходит голубчик. 17.11.2025

mikeV а вот сборной не повезло... 17.11.2025

Millwall82 замахнулся на сб. Италии, а что, а вдруг? Пришлет им нарезки лучших матчей. 17.11.2025

Адекватный спартач Поступил по-мужски. Может хватит мозгов перестать играть в совмещения. 17.11.2025

Nikita Knyazev Ещё бы из сборной убрали его и отлично было бы 17.11.2025

Alexey Tarasov Поздравляю БРАТСКИХ Всё к этому и шло Надеюсь чёрная полоса у Вас закончилась и Новый Тренер-будет ЛУЧШЕ Валеры 17.11.2025

d.Lavrentev77 Походу Валера в Спартак успеть хочет 17.11.2025

Ganimed Валера, так шутить не надо:fearful:К нам нинадо приходить, а то у наших фантазии хватит, тебя позвать:rage: 17.11.2025

baruv Просто праздники для футбольных и хоккейных динамовских болельщиков... 17.11.2025

Деметрио День отставок какой-то сегодня! 17.11.2025

Zулус это что же, Ротенберг будет и хк и фк тренировать? 17.11.2025

mikeV Извиниться бы не помешало :) 17.11.2025

Serg D Эстонец из мусарни ушел?! Будулай мясных покинул! Чудны дела по осени)))! 17.11.2025

Mr T Хватило времени упасть в глазах. Валера,больше не верим! 17.11.2025

andy1962 ну, да, да. Не шмогла. В сборной синекура, можно делать экскременты и ни за что не отвечать. Спокойненько. 17.11.2025

Millwall82 ахахаха, Валера повторяется) 17.11.2025

James Gang Скоро и из сборной сдриснет... 17.11.2025

ЗГ из БАНИ Думается,тренировать нормальный клуб Валеру уже наврядли позовут. 17.11.2025

geviol ну ушёл и ушёл,хкже не будет и лучше не будет 17.11.2025

ValeraK Виктора)) 17.11.2025

ЗГ из БАНИ И это тоже!) 17.11.2025

Dmitriy Nekrasov Деяна медиарасты долго мучали. Валера как-то быстро сдался. 17.11.2025

Кабанчик Спартак по сих пор найти никого не может достойного, найдет ли Динамо? 17.11.2025

Ботокс007 А та шушера, что его пригласила? Тоже ушли в отставку? 17.11.2025

JustТИХОНОВ Наверно, так будет лучше и Валерию Георгиевичу, и Динамо. 17.11.2025

Adiоs Amigos R Да что за день-то сегодня? Тренера разбегаются, как тараканы. 17.11.2025

infeneon проклятое место, Романцев тоже не осилил в свое время 17.11.2025

Князь Болтконский Обделался... 17.11.2025

kapran удачи братским . хуже точно не будет .. 17.11.2025

Кабанчик Согласен с Валерой, в сборной попроще, результат не важен, пока санкции не снимут, а если что можно скинуть на ротацию, на проверку новых игроков и т.д. 17.11.2025

True Timati Всех тех, кто так ждал отставки - поздравляю. Но будущее по-прежнему туманно. Кого ставить вместо? 17.11.2025

ToLkUnet Валера верю, как в тренера Динамо нет, уверен ты ещё пошумишь 17.11.2025

Врн36 Надо Гусева попробовать, все равно сезон потерян 17.11.2025

Врн36 Вчера Кудашов, сегодня Валера. Вчера жалел болельщиков Динамо, а сегодня рад за них. Удачи в дальнейшем 17.11.2025

ЗГ из БАНИ Ржу нимагу!В общем закончился Валера как тренер,хотя толком то и не начинал.... 17.11.2025