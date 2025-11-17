Видео
17 ноября, 19:18

Карпин объявил об уходе из московского «Динамо»

Сергей Ярошенко
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера московского «Динамо». Специалист решил снова сосредоточиться на работе с национальной командой.

«Уважаемые болельщики, сегодня я принял решение завершить работу в московском «Динамо» и полностью сосредоточиться на национальной сборной России. Это взвешенное и продуманное решение.

Хочу выразить благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам «Динамо». Это был важный период, и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день. У клуба есть все, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов.

Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. Для этого нам всем предстоит большая работа», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

56-летний тренер возглавил «Динамо» в июне 2025 года и подписал с московским клубом трехлетний контракт. После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее «СЭ» сообщал, что в «Динамо» недовольны выступлением команды в текущем сезоне, а также рядом высказываний Карпина, в которых московский клуб выглядит не в лучшем свете, а потому расставание со специалистом может произойти в ноябрьской паузе на игры сборных.

293

  • Пан Юзеф

    Всем!

    18.11.2025

  • Serg D

    Кто бы мог подумать, что Ростов так умело сможет толкнуть в Динамо не породистую болонку))! А куда теперь девать "щенят", которых он притащил с собой))?!?!

    17.11.2025

  • fedland

    Ноунейм покинул великий клуб. Ура товарищи! Миф о величии Валеры развеян. Кроме портов и пафоса у ничего больше нет. Теперь поедет тренировать чухонцев, гражданин Эстонии...

    17.11.2025

  • Павел Пушган

    Правильное решение в Динамо уже начали понимать кого взяли и все равно турнули бы, через два тура. А в сборной ещё можно долго обыгрывать футбольных карликов и радоваться, хотя матчи с Перу и Чили всё показали. В сборной зп в 2 раза больше если нет совместительства поэтому Валера типа сохранил лицо и сохранил ЗРЯПЛАТУ.

    17.11.2025

  • Serg D

    Знающие Поговаривали, что из Ростова он ушел под Динамо возглавить летом! Личку должны были по окончании сезона уволить! А сейчас его просто выгнали из-за проф непригодности! Кто там у них главный в ВТБ - Костин?! Сравнил двух тренеров пришедших одновременно: Челестини и Карпина! Один стал работать без раскачки, другому нужно лет 10 - 15, что б что-то изобразить))! Сколько он там в Ростове изображал бурную деятельность))?!?!

    17.11.2025

  • плохокот

    Потом узнаем как Валера сам ушел. Готовили его снятие. Алексеев просто так наезжать на Карпина бы не стал, значит знал позицию руководства клуба Но клубу отправлять его в отставку не с руки, сами выставят себя глупцами. Я ждал, что примут решение (с подачи Динамо) о запрете совмещения постов и Карпин уйдет автоматом .

    17.11.2025

  • Новоуепинни

    проиграла сборная, а ушел из динамо. Логично

    17.11.2025

  • Инта

    Молодца, Валерий Георгиевич, мужик! Но это только полдела - не останавливайся, вся страна в тебя верит. )

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Он сможет, да!

    17.11.2025

  • albou2

    Стабильность - признак мастерства!

    17.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Стабильность - признак класса)

    17.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Как в воду глядели, забыли указать, с какого конца

    17.11.2025

  • Valery Grigoryev

    Теперь сосредоточится исключительно на развале сборной. Печалька.

    17.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    И вещде маячит тень Черчесова )

    17.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Под него лучше сразу "п*здобольный, тут утнего конкурентов нет

    17.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    это мы лучше всез умеем, а ещё круче - Оруэлла)

    17.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    пылью

    17.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Памперсы порвёт

    17.11.2025

  • albou2

    Интересно, про чью отставку больше напишут: Станковича или Карпина?

    17.11.2025

  • Kungur79

    Сработал на опережение. Ушло.

    17.11.2025

  • Старый болельщик

    Такой поступок не красит Карпина как тренера, так и как человека. Он попросту кинул Динамо. Не могу сказать, что все беды команды связаны со слабым руководством Карпина. Наверное руководство сборной в какой-то степени повлияло на работу в Динамо. Всё-таки главное, что не шло у Карпина - это как говорится отсутствие необходимой химии в отношениях с игроками. Может быть той самой атмосферы в команде о которой с таким пафосом говорят про талалаевскую Балтику. Я не считаю, что у Карпина не было достаточного уровня профессионализма. А про усталость - это всё ерунда. Думаю Карпин попался на той же самой ошибке, что и небезизвестный серб, считавший футболистов вполне большими мастерами и не влазившего во внутрь команды. Ну и вышло то, что взаимопонимания между тренером и футболистами было явно недостаточно. и здесь можно и прицепить версию о двойнй работе Карпина со сборной и с клубом. Так что в какой-то степени и правы люди, осуждающие двойное

    17.11.2025

  • Инта

    Динамики, поздравлять или как?!

    17.11.2025

  • Инта

    Была без радостей любовь, разлука будет без печали... ))

    17.11.2025

  • Инта

    Карпин покидает Ростов: - "Я устал, я ухожу. Сосредоточусь на сборной". Карпин покидает Динамо: - "Я устал, я ухожу. Сосредоточусь на сборной". Найдите отличия.

    17.11.2025

  • Filin63

    Just, пора забыть про Виталика. Да и подумай сам, если он такой классный, что же его на зовут в более статусные клубы чем мы!

    17.11.2025

  • Max Stch

    бюджет на трансферы я так понимаю закончился для нового тренера )

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Там Юраний крайний стул занял.

    17.11.2025

  • qazz

    Было. Только с футболом хоккей с мячом совмещали.

    17.11.2025

  • Секир-башка

    Это хорошая новость для фанатов Динамо.

    17.11.2025

  • Artorixus

    Ожидаемо. Писал об этом ещё при проигрыше наших чилийцам.

    17.11.2025

  • 55555....

    Естественно лучше находится там, где платят и,ничего делать не надо... Пожалуй самая желаемая профессия..

    17.11.2025

  • imperiasporta

    На матч тв его . Языком чесать !

    17.11.2025

  • Инта

    - Кузьмич, ты каким номером палил, а? - Пятёркой. - Кучно пошла. Аккурат между нами. "Особенности национального спорта" ))

    17.11.2025

  • Глупый

    из сборной скоро тоже выгонят

    17.11.2025

  • Vitamin007

    Урод и шарлатан!

    17.11.2025

  • kotofeyivan

    Наконец-то быдлятину в шею...

    17.11.2025

  • П_о_в_а_р

    По материнской линии

    17.11.2025

  • SuperDennis

    Нет, baruv, мы сыты по горло! В Эстонию, Испанию, Панксатонию!!! Панксатония (это из фильма День Сурка с Биллом Маррэем и Энди МакДауэлл) вообще для Карпина отличное место! Главное, чтобы каждый день матч с Чили случался! ))))

    17.11.2025

  • tatarin

    ...и ткнул всеми своими крепкими колючками!

    17.11.2025

  • tatarin

    А вот интересно, когда Ёжик и К проставляться будут? Ведь кто, как не МЫ - здесь присутствующие, помогли им избавиться от блохастого!

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    А главное - красиво!

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Дельфины непотопляемы.

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Бабушка же.

    17.11.2025

  • Инта

    Вот и сказочке конец, а Валера – молодец! ))

    17.11.2025

  • tatarin

    Этот смогёт. Легко! Уверенно!! На классе!!!

    17.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Это его жена вроде

    17.11.2025

  • NF

    Вспоминая наш недавний разговор, скоро узнаем, кто он, тот что "лучше"...

    17.11.2025

  • Бен Ричардс

    Из двух команд Карпину оставили ту, которую не жалко. После заключения контракта с "Динамо" зарплата Велеры в сборной уменьшилась с 150000 евро месяц до 50000 евро в месяц (в среднем). Мы живем в удивительной стране, поэтому скорее всего после провалов в "Динамо" и в товарняках с упоротыми днищами Южной Америки Перу и Чили, которые до встречи с Валерой не могли месяцами ни у кого выиграть и даже забить, ему снова поднимут зарплату в сборной в три раза.

    17.11.2025

  • hant64

    В сбороной России был тренер Динамо. :grin: А сейчас он себя из Динамо уволил.

    17.11.2025

  • Voorhees

    Сто пудов! Надо быть космическими кретинами, чтобы позвать этого тренеришку к себе. Федун давно уже сказал пророческие слова про Карпа, что это сбитый лётчик! А ведь он знал и не просто так сказал! Хотя, после Спартака это надо было понимать всем, что Карп - не тренер!

    17.11.2025

  • Sinaron

    Конечно ждем, но этот сам не уйдет. Пусть и дельфина с собой захватит.

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Только Наташу Ростову знаю

    17.11.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Не люблю я это мусорское мерзкое Динамо. Но даже в этой ситуации, поздравляю болельщиков любителей блокадных крыс и сосисок с избавлением от бездарной блондинки!

    17.11.2025

  • garikdubkoff

    Лучше бы из сборной ушёл .

    17.11.2025

  • Иван Л.

    Ну и хренали был почти полгода всех мучать и самому мучаться? Вопще... Вот очередное подтверждение дебилизма руководителей клубов. В Спартаке какой дебил продлял Станковича? В Динамо какой дебил тащил рыбу в главные? Не дебилы? И воз поныне там и там и останется, пока не разгонят все эти напонтованные советы директоров, возглавляемые понтовыми чуваками, имеющими понятие о футболе хз откуда, наверное от корешей агентоф. Какой на хрен совет директоров? Выстройте нормальную управляющую клубом структуру с вменяемыми людьми, несущими ответственность за свои решения, а не это импотенто аморфное чудо, кое рулит почти всеми клубами

    17.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    В ЦСКА! Вторым тренером.

    17.11.2025

  • Илья858

    25 февраля 2025 года Карпин покинул «Ростов», чтобы сосредоточиться на работе в сборной России 17 ноября 2025 года Карпин покинул «Динамо», чтобы сосредоточиться на работе в сборной России

    17.11.2025

  • kazial

    Карпина в Спартак! Валера верим!

    17.11.2025

  • Vitamin007

    Вот пусть эти два физрука теперь друг-друга тренеруют! Карпину вообще, как тренеру- конец!

    17.11.2025

  • hant64

    У клуба есть все, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов.______________ Да, вот только тренера не было.

    17.11.2025

  • Vitamin007

    А кто спросит с руководства?! И ФК и ХК? Уроды!!!

    17.11.2025

  • sb1006

    В "Ростове" был - у сборной задач не было, а тут, неожиданно, появились ?

    17.11.2025

  • Vitamin007

    Обосрался! За сборную-то кто спросит, в одной упряжке с мафией из рфс. А слушать на матчах Динамо "гон.он, уе.ывай" видимо достало!

    17.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Ну и - в Ростов?!

    17.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Это понятно. Сначала - фигуристки, а потом - впечатлившиеся в них хоккеисты. Мотивация))

    17.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Фигуристок тренировать с хоккейным клубом? Это - разрыв шаблона))

    17.11.2025

  • Упёртый русский

    И чего ждёшь теперь? Просто интересно...

    17.11.2025

  • Skorz.

    До единицы не дойдешь , друга не найдешь !))) Сидит тут , тихонечка .....)

    17.11.2025

  • Fanatico

    Поздновато пудель заскулил, теперь только гнать со всех мест , ЧТо Где Куды только оставьте, клоуну клоунское

    17.11.2025

  • Voorhees

    Даже хорошо, что при Карпине мы не играем в официальных матчах. Страшно представить, как бы мы обгадились в отборах 2024 и 2026 с этим недотренеришкой! Пока не поздно надо гнать этого дилетанта из сборной. Иначе будующий отбор, к которому нас допустят, будет провален в хлам, если этот недоделанный "тренер" по-прежнему будет рулить в сборной.

    17.11.2025

  • Чернобог

    Балабол. Не смог - потому что ты не тренер вовсе. А в сборной и делать ничего не надо, матчей нет, турниров нет, проводи безпонтовые товорняки раз в месяц и норм, никто слова не скажет. Ну и типо тренер, типо специалист.

    17.11.2025

  • Zuschauer

    Вот Зайнутдинова надо вам вернуть в первую очередь. Глебов-то нормально вписался еще до Валеры, что ему дергаться?

    17.11.2025

  • Чернобог

    Клоун.

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Но не одновременно.

    17.11.2025

  • ossora

    а может снова в Ростов

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Браво! Так и будет. Несокрушимую сложит машину!

    17.11.2025

  • nikvp

    Грандиозные планы у Валеры по сборной, просто грандиозные.

    17.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Надо было в августе ехать помогать Валере всем динамовским фан-движем. А теперь канеш...

    17.11.2025

  • Zuschauer

    Глебов, на мой дилетанский взгляд, нормально вписался в полузащиту Динамо. Осипенко не лучше Фернандеса-Маричаля, но и не хуже. Вот Зайнутдинов - чисто балласт.

    17.11.2025

  • Dexterous

    Роман Борисович вперед! Умен, находчив, крепко сложен, Ни разу глазом не моргнет, и новую машину сложит!

    17.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Карпин Ростов, скриньте

    17.11.2025

  • П_о_в_а_р

    День Динамо. Геть усих

    17.11.2025

  • П_о_в_а_р

    За что Карпина убирают из «Динамо»? Похоже, смена тренера не решит проблему клуба

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ждёте заявления от Сергея Богдановича?

    17.11.2025

  • Zuschauer

    Не волнуйтесь. Вроде как сборную Чили решили обездолить.

    17.11.2025

  • Рабинеришко

    давно пора,но на газпром страшно бычится, у кости с раби очко играет

    17.11.2025

  • Рабинеришко

    мы в ростове не против, вы там москалики зажрались, зайнутдинова тоже верните

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Соплю сглотни припиздёнок.

    17.11.2025

  • хурма(сельдерей)

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера московского «Динамо» =================================================== об уходе с поста тренера Динамо обьявляет тренер Динамо в сборной России нет в составе клуба Динамо

    17.11.2025

  • Андрей

    Лукавит - сосредоточиться он решил, на сборной. Какие задачи-то у этой сборной, м?

    17.11.2025

  • Voorhees

    Гусева надо оставлять главным! Не надо никого искать!

    17.11.2025

  • Zuschauer

    "Не успел в Москву перетянуть Ваханию и Мелехина", Не справились с Перу? В Динамо не беру! Так им Валера сказал. Всё четко, по-мужски.

    17.11.2025

  • МАО

    Ну это не те, не из кучи.

    17.11.2025

  • Stranger in the Night

    Как всегда)

    17.11.2025

  • Занзибара

    Очень жаль, что он не решил завершить тренерскую карьеру и в Динамо, и в сборной.

    17.11.2025

  • blue-white!

    Нало было уходить ещё в конце августа, перед первыми матчами сборной. Уже тогда было всё ясно с кудрявой болонкой. Но лучше поздно, чем никогда...

    17.11.2025

  • Як Цидрак

    Сегодня моим единственным приоритетом остаются (идет перечисление единственных приоритетов) ... подготовка ... к возвращению команды на международный уровень. Лучами света чтоль по мировой плесени хочет ипануть? Ржунимагу, мля спичрайтера не из дошкольников можно подобрать? Вообще все похрен человеку.

    17.11.2025

  • Планы на день

    Сбитый лётчик - версия 2.0

    17.11.2025

  • baruv

    Бобров...

    17.11.2025

  • SPIRT-EXPRESS

    кто кому заплатит за уход ?

    17.11.2025

  • Zuschauer

    Кстати, да. Пан Ёжик сейчас очень занят.

    17.11.2025

  • Ilya Gudman

    Семак учись , вот как поступают настоящие мужики

    17.11.2025

  • Планы на день

    Надеюсь Талалаева из нашей Балтики не заберут в Динамо

    17.11.2025

  • Zuschauer

    Ну да. Личка, вроде как, дважды становился и. о. главного тренера, и оба раза удачно. Со второго и. о. и начался как тренер. Гусев его догнал. Теперь пусть перегоняет.

    17.11.2025

  • blue-white!

    Не верю в это, думаю договорились на взаимовыгодных асловиях...

    17.11.2025

  • Alizhan69

    Шустрые ребята в обществе Динамо. Пару дней ударно поработали.

    17.11.2025

  • Олег Воробьёв

    Просто Ёжику надоело на всё это фубольно-хоккейное разгильдяйство смотреть,и он взял ситуацию в свои ежовые рукавицы.

    17.11.2025

  • baruv

    А потом в любимый Ростов?)

    17.11.2025

  • Юрий Влк.

    лучше бы из сборной ушел...а Динамо вск равно бы его выгнало! подстраховался эстонец...

    17.11.2025

  • ToLkUnet

    За своей следи старый мудень

    17.11.2025

  • henri71

    Вот динамики влетели с трехлетним контрактом Карпина

    17.11.2025

  • Семён Фадеич

    Все так за Динаму переживают....Можно подумать.

    17.11.2025

  • rustov

    Очень рад за Динамо. Команда и ее болельщики заслуживают большего. Удачи динамовцам! (болельщик ЦСКА).

    17.11.2025

  • ScYLa

    А ещё про неустойку озвучьте плиз. Отказался иль не положено?

    17.11.2025

  • Rosinant

    ...но всё что сделал, обернулось пылью

    17.11.2025

  • Vyacheslav Fedotov

    А усерались так что полуфинал лиге чемпионов с таким тренером, никак не меньше

    17.11.2025

  • Ни кто кроме нас

    ржу не могу :rofl::rofl::rofl::rofl:

    17.11.2025

  • blue-white!

    Новиков уже был, пусть Гусь попробует...

    17.11.2025

  • Гуго Оберштейн

    ..и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день ============= Бу-га-га

    17.11.2025

  • Ни кто кроме нас

    Кто и зачем его туда брал??? Пусть этот человек или группа людей ответят. Задолбали уже эксперименты ставить

    17.11.2025

  • blue-white!

    Слабак...

    17.11.2025

  • AlexCS4

    Уходят лучшие. Такой молодой. Ему бы еще работать и работать. Не успел в Москву перетянуть Ваханию и Мелехина, кинул ребят. Динамо осиротело.

    17.11.2025

  • SuperDennis

    . дак ты, Валера! Карму себе подпортил конкретно!

    17.11.2025

  • blue-white!

    Отправить обратно в Ростов...

    17.11.2025

  • Sandy45

    Семак, отдел футбола СЭ идет за твоей шкуркой. Ты следующий)

    17.11.2025

  • spar001

    а гендира и Личку теперь вернут?:grin:...

    17.11.2025

  • Dexterous

    Решил оставить более легкую задачку. Без стресса и решения задач. Молодец, Валера. 2 зарплаты за такое получать - это было уже просто перебор. Теперь снова как Дон Кихот с мельницами будешь продолжать воевать.

    17.11.2025

  • Mick Shelby

    Вы абсолютно правы! +

    17.11.2025

  • blue-white!

    Ура, скатертью дорога! Значит не зря сходил на Ахмат и Акрон и кричал с трибуны "Валера убирайся"!

    17.11.2025

  • Sergey Sparker

    Знатно нагадил доносчик клубу! Сейчас придется г...но разгребать. Зато с агентов откан немалый поимел.

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Всем известно, что у них длинные руки.

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Тогда уж лучше на Юпитер. "Там очень до хрена ядерных осадков".

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Его ушли. Старается изобразить хорошую мину, при хреновой игре.

    17.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Примерно как " армейцы играют второй матч в составе сборной и физически не восстановятся к дерби, а из Спартака никого не вызвали ". Информацию можно накидывать таким образом, что вывод о том, что Деян мучал сам себя, станет аксиомой. Кстати, как и полный непрофессиональный накат медиарастов о регулярном изменении схем игры.

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Эээ... Ммм... Все будем гордиться! Вопрос только чем и когда.)

    17.11.2025

  • NF

    Начало конца? Или вновь сказали, что война скоро закончится?..

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    ЦСКА - это не - цска

    17.11.2025

  • Sandy45

    Хорошо подгадил. Назавел мусора в команду, слил первый круг и слинял- разгребайте сами... И этот мусор оставили в сборной... Дюков такой же что ли? Ворон ворону?

    17.11.2025

  • Sergey Sparker

    На Марс его надо отправить! У нас будет приоритет - Роттенберг на Марсе! Илону Маску такое и не снилось.

    17.11.2025

  • Zuschauer

    А я как болельщик футбольного Динамо только что пожертвовал интересами клуба ради Сборной. Нам есть чем гордиться или гордиться будет Родина?

    17.11.2025

  • TokTram_

    Спартак в этом плане - не показатель от слова "совсем". Там у менеджмента "свой путь".

    17.11.2025

  • Iron Maiden

    Правильное решение. Если нет результата тренер должен уходить. А не говорить как Черчесов я не могу бросить команду, я остаюсь до конца, до конца контракта.

    17.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    По мужски поступил . Сам ушёл . Не стал ждать , когда пнут .

    17.11.2025

  • Sergey Sparker

    А вот на хрена он сборной нужен? Это большой, большой вопрос.

    17.11.2025

  • knight templar

    Поздравляю динамиков! Отмучились. Осталось еще провести чистку состава от всего того шлака что валерка с собой притащил

    17.11.2025

  • 1_sport

    Честно мне пока не нравится Карпин как тренер. Не нравится его манера вечно наезжать на интервью, отвечая вопросом на вопрос. Мне все равно кто тренирует Динамо, т.к. я не болельшик Динамо. Но, Карпин еще раз показал себя как честный и порядочный человек, заслуживающий уважения за свои человеческие качества! Он не стал сидеть до последнего, пока его не выпнут, но лишь бы получить компенсацию, не ныл до уволнения, что плачет по семье, но мучается и сидит тут, тренируя. Одним словом Молодец!

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да, та ещё неделька для тренерского цеха

    17.11.2025

  • Мишандос

    Едем на чм 2026?)

    17.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    ...чтоб Кафку сделать былью.

    17.11.2025

  • TokTram_

    Какова судьба Осипенко, Глебова, Бахи? Дубль?

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Пан Ёжик расколет даже тренера ДР Конго. Тот у него на русском заговорит.

    17.11.2025

  • TokTram_

    Станок, прежде всего, сам себя мучал.

    17.11.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    И Станкович несколько дней назад.

    17.11.2025

  • fell62

    если сам , то кукиш , а неустойка )))

    17.11.2025

  • ровнов

    Мистер Алексеев, откликнитесь. Второго тренера Ваш отдел уволил. Ну и гг... же Вы.

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Между делом, он мог бы и фигуристок тренировать. Ибо хоккей и фигурное катание очень похожи.

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ничего, когда к допросу приступит пан Ёжик, расскажет всё и даже больше!

    17.11.2025

  • TokTram_

    Братским - поздравления! Ух, сколько болел "Динамо" сегодня будут отмечать ))) Есть повод!

    17.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    В итоге Валера оказался мужиком. Ушел и из Ростова без неустойки,и из Динамо. В отличие от многих меркантильных личностей.

    17.11.2025

  • Олег Воробьёв

    Даже на ГРУ надавили.

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Преподаватель физического воспитания (в простонаречье - физрук) весьма нужная профессия. Валере-веринскому никогда да этого уровня не добраться.

    17.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    В неделе - семь дней. Этому нестандартному тренеру, ломающему все стереотипы профессии, по силам также возглавить регбийный, гандбольный, волейбольный, баскетбольный и ватерпольный клубы. Тренерского дня каждому клубу вполне хватит для управления. Это - не совмещение, это - переключение, чтобы избежать выгорания. Главное - мотивация и монетизация.

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Кудашов пока так ни в чем и не признался.

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Как болельщик хоккейного "Динамо", пожалуй, соглашусь. Иногда приходится жертвовать интересами любимого клуба ради чего-то более важного.

    17.11.2025

  • 555 555

    Вы правы. В стране ещё много мест,где Роман Борисович ещё не оставил свой след.

    17.11.2025

  • Упёртый русский

    Алексеев дохныкался... Если придёт Гусев, останутся примерно на этих местах, может, доберут пару позиций. Если эвропеиоид Личка - добро пожаловать в первую лигу. Это будет суровый и справедливый урок для Алексеева, жаль только истинных динамовских болельщиков...

    17.11.2025

  • SuperDennis

    Валера, теперь второй мужественный поступок! Сборная!!!

    17.11.2025

  • serZheo

    Странный выбор... Обычно клуб в приоритете. Что-то тут не так...

    17.11.2025

  • ТИМ

    Самодур ушёл, и слава богу ...

    17.11.2025

  • Filin63

    Привет. Ну хватит ржать. Валера вообще не тренер. Скорее диетолог, может только колории считать и запрещать сладкое есть. В Ростове все делал Альба.

    17.11.2025

  • AнaлoГoвнет

    смешной зуммер кол лории

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Днём - Кудашов, вечером - Карпин. Опять репрессии в МВД. Новый тридцать седьмой!

    17.11.2025

  • SuperDennis

    Спасибо, Валера, ты сделал одолжение динамовцам! Возможно, без тебя в этом сезоне клуб теперь сможет побороться за место в первой 5-ке! Мужественный поступок, сколько неустойка? )))))

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Кто будет тренером Динамо - то перпендикулярно. Лишь бы соперник для ЦСКА был хороший.

    17.11.2025

  • Владислав

    Набрали под него игроков, а будут ли они нужны новому тренеру?

    17.11.2025

  • Filin63

    Валера нп тренер, кто ещё не понял? В Ростове все делал Альба, а Валера может только колории считать.

    17.11.2025

  • Zuschauer

    Уважаемый пан, но давайте признаем, что футбол-хоккей важные, но и не наиважнейшие приоритеты текущего момента. А гений Романа Борисовича достоин направления именно на наиважнейшие. На освоение космоса, Заполярья, Антарктиды, морских глубин. Мы, болельщики Динамо, жертвуем гений Романа Борисовича на нужды Родины.

    17.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    не дай бог!Хотя с нашими руками...

    17.11.2025

  • AнaлoГoвнет

    Давай в Спартак, место вакантное

    17.11.2025

  • Максим Черный

    кучерявая тряпка....

    17.11.2025

  • iich

    "Была без радости любовь, разлука будет без печали" © М. Ю. Лермонтов.

    17.11.2025

  • Врн36

    На кого следующего будет оказываться давление. Предполагаю на Приветовича

    17.11.2025

  • Zулус

    зачем им пилить деньги? они уже попилили химкинский лес...

    17.11.2025

  • Адекватный спартач

    Валера не играет в "тренера" так, как это делает Ротен или Царь.

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Кстати, в Динамо могли бы сэкономить на неустойках и просто поменять Кудашова и Карпина местами. В рамках оптимизации.

    17.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    не хами!

    17.11.2025

  • the gathering !

    Недаром нефтяной проныра, который за версту людей чует, дал ему погоняло "Сбитый летчик"

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, Зачем нам быль - не знаем до сих пор... (с).

    17.11.2025

  • Ingvar1999

    Может быть, у него еще и хватит мозгов играть в тренера...

    17.11.2025

  • Slim Tallers

    И это правильно. Не нужно доводить до позора. Теперь понятна фраза Карпина о том,что Динамо не вылетит 200 процентов.

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    А мы привыкли и нам нравится (с).

    17.11.2025

  • Ingvar1999

    Хорошо же он "сосредоточился" на работе со сборной - в двух последних матчах с самой худшей и второй командой с конца Южной Америки на своих полях набрать одно очко. И те команды прилетели не самым сильным составом, и лететь им надо было через половину земного шарика... А в сборной - перед дерби Спартак-ЦСКА вызвать в сборную пять армейцев и ноль спартаковцев...

    17.11.2025

  • hottie

    Главный сбитый летчик ушел, но кому-то предстоит из остальных таких же накупленных под Карпина сделать команду. Зато теперь у нового тренера время будет экспериментировать почти до следующей осени, тк задачи уже вряд ли стоят. Разве что только не опуститься в зону стыков. А Валера будет дальше Иордании всякие кошмарить.

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Под Романа Борисовича можно и баскетбольный клуб создать.

    17.11.2025

  • За спорт!

    Логично, низкое место Динамо главный нежданчик первого круга.

    17.11.2025

  • Саша44

    Троекратное "УРА". Этот чудак на букву "М" предал "Ростов", предал "Динамо", обнадёжив их высокими результатами, заработал около десяти млн. долларов и по лёгкому смылся или слился. Предав единожды, будет предавать всех всю оставшуюся жизнь. Конченый тип и тренер-неудачник. А ведь прав оказался Федун, назвав его сбитым лётчиком, как в воду глядел. Поздравляю российский футбол и российских болельщиков, что одним мерзавцем стало меньше.

    17.11.2025

  • болельщик35

    Уррраааа!!!

    17.11.2025

  • AнaлoГoвнет

    ДобилиСЬ

    17.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    она не потопляема!Хоть один болельщик Динамо в клубе появился!

    17.11.2025

  • the gathering !

    Торпедо Армавир ждёт великого тренера. По факту как тренер оказался физруком, потом конечно будет говорить, что игроки не тянули ту интенсивность которую он пытался им ставить

    17.11.2025

  • Ботокс007

    18 июля 2025г. Прогноз журналистов СЭ. Какое место по итогам чемпионата займет Динамо Карпина? Алланазаров - 2-е. Волотко - 2-е. Чернов - 2-е. Рабинер - Карпин сделает ставку на Кубок, который и возьмет, завоевав свой первый трофей. М-да...

    17.11.2025

  • albou2

    Ромку на царство!

    17.11.2025

  • Zuschauer

    С какой целью затесываетесь в наши ряды?

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Роман рождён, чтоб сказку сделать былью.

    17.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    кому нужна эта сбродная!

    17.11.2025

  • Олег Воробьёв

    Так и будет.Я бы на месте болельщиков Динамо насторожился...

    17.11.2025

  • ToLkUnet

    Ротенберг решил совместить оба Динамо

    17.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Так это динамовские гении совместили!

    17.11.2025

  • bvp

    Правильно, сборную ждут без преувеличения важнейшие матчи.

    17.11.2025

  • Олег Воробьёв

    Ёжик в восторге!! Как бы не спился на радостях.

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Спасибо

    17.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    не,они деньги пилить будут!

    17.11.2025

  • AZ

    А лучше бы из сборной. В Динамо все таки меньше масштаб вреда)))

    17.11.2025

  • КОТЛИН

    Это не он прекратил сотрудничество, а его прекратили! И сборную тренировать он не имеет никакого права. Нет у него результатов. Сбитый летчик!

    17.11.2025

  • ФОКСИ

    А из сборной истерик-бесполезность не собирается податся?.....

    17.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Валеру бы и со сборной не мешало бы выгнать.....

    17.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Ну четыре игры его.Нужен хороший тренер,который бы поднатаскал Гусева.

    17.11.2025

  • Иван

    мощная неделя выдалась в РПЛ

    17.11.2025

  • Mihail2703

    Прям праздник какой-то

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Три сегодня, ещё Гру ушёл из Трактора. Плюс Сибирь позавчера Буцаева уволила.

    17.11.2025

  • Ganimed

    Надеюсь, что Валере дали понять, что мы скоро вернёмся и нужно сосредоточиться на сборной, чтобы она вернулась и как обычно, брала титулы:trophy:Летчики и фантазеры в нашем руководстве, нам ну совсем, не нуны:upside_down:

    17.11.2025

  • Деп Б.Охта

    Всех денег не заработаешь. Всё есть. А на хлеб с маслом хватит и зарплаты тренера сборной.

    17.11.2025

  • ninasuss

    Ну наконец то :beers::beers::beers: Бухаем Динамики!!! :joy: Дайте Гусеву поработать!

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Веринский Валера - и как простой инженер .. на одну зарплату. Обедневшая жена не сможет ежеквартально летать на Сейшелы бизнес-классом.

    17.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    А если Рома Ротенберг возглавит футбольное динамо???.....я уже ничему не удивлюсь....:grin:

    17.11.2025

  • Серж

    Все по делу--- нет игры , нет результата, только его и со сборной вряд ли будет, все эти товарняки с посредственными командами , так себе результат...

    17.11.2025

  • Гарик дед-внук

    Поздравляю болельщиков Динамо! От души.

    17.11.2025

  • Zулус

    кого вы видете на посту главного тренера вашего хорошего соперника фк динамо? поздрааляю с прошлогодним юбилеем-55 лет боления за цска.

    17.11.2025

  • Zuschauer

    blue-white уволил таки. Новикова-то зовем из Нижнекамска или Гусев, тренер-чемпион?

    17.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Вот гнида, а зачем соглашался??? Понятно, что титулы. $$$$$$$$$

    17.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Что-то я даже зауважал его за такое решение.Страшно,кого приведут нового Соловьёв и кампания...Нет им веры!

    17.11.2025

  • Александр Селиверстов

    Валера! Не верю.

    17.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Ну вот....сейчас динама как рванёт по бездорожью, аж пыль столбом...:joy::joy::joy:

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Думаю, Роману Борисовичу Ротенбергу по силам возглавить оба клуба, и хоккейный и футбольный. Прежде в истории спорта такого не случалось.

    17.11.2025

  • МАО

    Два - это не куча.

    17.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Они друг другу не походят...это очевидно....правильное решение...

    17.11.2025

  • Millwall82

    и полностью сосредоточиться на национальной сборной России(с) неужели кто-то и в 3 раз в эту ерунду поверит? В РФС и любом дальнейшем клубе РПЛ.

    17.11.2025

  • МАО

    Забирать вторую полвоину из Ростова. Или вернуть всех туда.

    17.11.2025

  • МАО

    Всё. Пропала сборная.

    17.11.2025

  • Jean4

    Как так то, Валера? Глядя на Станковича решил уйти? Даже пол года не проработал и что теперь Динамо делать со половиной состава Ростова? :smile:

    17.11.2025

  • GeoMaS

    - "Это взвешенное и продуманное решение." Нет, это вынужденное решение. Взвешенным и продуманным было бы решение отказаться сразу от предложения Динамо.

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Валеру-веринского "ушли", но он постарался сделать благостную физиономию .. при хреновой постановке. Болельщиков "Динамо" можно искренне поздравить с окончанием клоунады тренерского недоучки. Родному ЦСКА нужна хорошая команда/соперник "Динамо". Ибо только в конкуренции и армейская команда будет сильнее. - Болельщик Центрального Спортивного Клуба Армии с 1969 года во всех видах спорта.

    17.11.2025

  • JustТИХОНОВ

    Почему? Я, например, был бы не против, чтобы Карпин сменил Адиева. Не Осинькин, конечно, но всяко лучше Мусаевича

    17.11.2025

  • Олег Воробьёв

    Роман Борисыч,выбирай!)

    17.11.2025

  • 555 555

    Ретроградный Меркурий сегодня на многих повлиял. У динамовцев второй день праздник,как они думают.

    17.11.2025

  • Dimario

    Валера, не верим!

    17.11.2025

  • Faierman 32

    Созрел)

    17.11.2025

  • Serg D

    Идея хорошая! Главное и свой, и точно при нем хуже не будет! Глядишь и при ВиктОре победы пойдут))!

    17.11.2025

  • Врн36

    :rofl::rofl::rofl:

    17.11.2025

  • Айболит66

    Может и мальчика рому из хоккейного Динамо захватит заодно?

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Кучно пошли...

    17.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Понедельник день тяжелый))

    17.11.2025

  • Berkut-7

    Поборолся за чемпионство и хватит....Тамара Ивановна , пригласите следующего из коридора, пусть заходит голубчик.

    17.11.2025

  • mikeV

    а вот сборной не повезло...

    17.11.2025

  • Millwall82

    замахнулся на сб. Италии, а что, а вдруг? Пришлет им нарезки лучших матчей.

    17.11.2025

  • Адекватный спартач

    Поступил по-мужски. Может хватит мозгов перестать играть в совмещения.

    17.11.2025

  • Nikita Knyazev

    Ещё бы из сборной убрали его и отлично было бы

    17.11.2025

  • Alexey Tarasov

    Поздравляю БРАТСКИХ Всё к этому и шло Надеюсь чёрная полоса у Вас закончилась и Новый Тренер-будет ЛУЧШЕ Валеры

    17.11.2025

  • d.Lavrentev77

    Походу Валера в Спартак успеть хочет

    17.11.2025

  • Ganimed

    Валера, так шутить не надо:fearful:К нам нинадо приходить, а то у наших фантазии хватит, тебя позвать:rage:

    17.11.2025

  • baruv

    Просто праздники для футбольных и хоккейных динамовских болельщиков...

    17.11.2025

  • Деметрио

    День отставок какой-то сегодня!

    17.11.2025

  • Zулус

    это что же, Ротенберг будет и хк и фк тренировать?

    17.11.2025

  • mikeV

    Извиниться бы не помешало :)

    17.11.2025

  • Serg D

    Эстонец из мусарни ушел?! Будулай мясных покинул! Чудны дела по осени)))!

    17.11.2025

  • Mr T

    Хватило времени упасть в глазах. Валера,больше не верим!

    17.11.2025

  • andy1962

    ну, да, да. Не шмогла. В сборной синекура, можно делать экскременты и ни за что не отвечать. Спокойненько.

    17.11.2025

  • Millwall82

    ахахаха, Валера повторяется)

    17.11.2025

  • James Gang

    Скоро и из сборной сдриснет...

    17.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Думается,тренировать нормальный клуб Валеру уже наврядли позовут.

    17.11.2025

  • geviol

    ну ушёл и ушёл,хкже не будет и лучше не будет

    17.11.2025

  • ValeraK

    Виктора))

    17.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    И это тоже!)

    17.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Деяна медиарасты долго мучали. Валера как-то быстро сдался.

    17.11.2025

  • Кабанчик

    Спартак по сих пор найти никого не может достойного, найдет ли Динамо?

    17.11.2025

  • Ботокс007

    А та шушера, что его пригласила? Тоже ушли в отставку?

    17.11.2025

  • JustТИХОНОВ

    Наверно, так будет лучше и Валерию Георгиевичу, и Динамо.

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да что за день-то сегодня? Тренера разбегаются, как тараканы.

    17.11.2025

  • infeneon

    проклятое место, Романцев тоже не осилил в свое время

    17.11.2025

  • Князь Болтконский

    Обделался...

    17.11.2025

  • kapran

    удачи братским . хуже точно не будет ..

    17.11.2025

  • Кабанчик

    Согласен с Валерой, в сборной попроще, результат не важен, пока санкции не снимут, а если что можно скинуть на ротацию, на проверку новых игроков и т.д.

    17.11.2025

  • True Timati

    Всех тех, кто так ждал отставки - поздравляю. Но будущее по-прежнему туманно. Кого ставить вместо?

    17.11.2025

  • ToLkUnet

    Валера верю, как в тренера Динамо нет, уверен ты ещё пошумишь

    17.11.2025

  • Врн36

    Надо Гусева попробовать, все равно сезон потерян

    17.11.2025

  • Врн36

    Вчера Кудашов, сегодня Валера. Вчера жалел болельщиков Динамо, а сегодня рад за них. Удачи в дальнейшем

    17.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Ржу нимагу!В общем закончился Валера как тренер,хотя толком то и не начинал....

    17.11.2025

  • Nikolaevich

    Произошло-читалось....

    17.11.2025

