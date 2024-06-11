Карпин — о трансфере Сафонова в «ПСЖ»: «Рад, что на наших игроков обращают внимание такие клубы»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ближайший переход вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Это редкость в принципе без текущей ситуации. Удивлен ли я? Наверное, нет. Рад, что на наших футболистов обращают внимание такие клубы», — сказал Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В конце мая известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» подпишет 25-летнего россиянина за 20 миллионов евро и заключит с ним контракт до конца июня 2029 года.

Сафонов — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер принял участие в 30 матчах, пропустил 27 мячей и отыграл 11 встреч на ноль