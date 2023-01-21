Карпин о разгроме «Бунедкора»: «Для первой игры нормально»

Сегодня, 18:56
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал итоги товарищеского матча против «Бунедкора» (4:0).
— Как игра? Результат второстепенен? Как форма команды? Как новички? Молодежь?
— Нормально, обыкновенно. Для первой игры нормально. Пока прошло только пять дней сборов. Нечего оценивать пока. Все тренируются. Травм нет.
— Условия?
— Идеальные полностью. И тренажерный зал, и поле. Все условия созданы.
— Показалось, что соперник был не уровня «Ростова».
— Честно говоря, меньше всего внимания обращать на соперника нужно. Да и по нашим ребятам рано делать выводы. Эта же команда несколько дней назад играла с «Локомотивом». Ничего не значат результаты.
— Насколько по плану проходит подготовка, учитывая, что ряд команд отказывается играть в российскими клубами?
— Пока все в порядке. Пока плохих новостей нет.
В следующем матче «Ростов» на сборе встретится с командой «Джохор» из Малайзии 25 января.
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