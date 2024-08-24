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Сегодня, 12:58

Карпин оценил реакцию Андреева на судейство в матче «Ростова» и «Оренбурга»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о реакции спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева на судейство в матче 5-го тура РПЛ.

— Не напрягает, что после матча «Ростов» — «Оренбург» больше говорили про судейство, чем про игру?

— Обсуждают не судейство, как таковое. Как я видел, читал и слышал никто не понимает в чем претензия. Обсуждают больше не судейство, а претензию спортивного директора. Если в матче «Динамо» Махачкала — «Пари НН» реально обсуждали и разбирали судейство, то в матче «Ростов» — «Оренбург» его никто не обсуждал.

— Какое у вас сложилось впечатление от судейство по первый турам РПЛ?

— Осталось на том же уровне.

— Удивили слова спортивного директора «Оренбурга» Андреева?

— Настолько эмоциональные — да. Удивили, потому что видел, читал, смотрел, слышал, что явных претензий не объяснил.

После матча с «Ростовом» (2:3) Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Валерий Карпин
Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
ФК Ростов
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