Карпин: «Один российский клуб спрашивал про мой переход с Рыскиным. Сказал им: «Вы совсем дебилы что ли?»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» рассказал, возможен ли уход из клуба в связке вместе со спортивным директором Алексеем Рыскиным.

«Мои личные обязательства перед «Ростовом» — это не какая-то ипотека. Например, почти все игроки в клуб пришли ко мне. С Арташесом есть договоренность, что мы двигаемся вместе. Переход в другой клуб вместе с Рыскиным? Это бред бредовый. На меня выходил один российский клуб с вопросом о тандеме с Рыскиным. Сказал им: «Вы совсем дебилы что ли?» — сказал Карпин в программе «Это футбол, брат!».

54-летний Карпин возглавил «Ростов» в 2017 году, а с прошлого года совмещает работу в клубе и сборной России.