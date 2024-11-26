Карпин: «Шесть первых клубов РПЛ — и лишь два центральных защитника с российским паспортом!»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» отметил невысокий уровень конкуренции среди центральных защитников.

— Полгода назад вы говорили, что центр обороны — самая уязвимая зона. В том числе из-за невысокой конкуренции. Сегодня все иначе?

— К сожалению, в этой линии выбор по-прежнему невелик. Давайте посчитаем, кто из российских защитников постоянно играет в основе в ведущих клубах РПЛ.

— Давайте.

— «Краснодар». Оба центральных защитника — иностранцы. В «Зените» то же самое. Как и в «Локомотиве», «Динамо»... В «Спартаке» Литвинова периодически используют в центре обороны. В ЦСКА есть Дивеев. Все!

— Да уж, негусто.

— Шесть первых клубов — и лишь два центральных защитника с российским паспортом!