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Сегодня, 01:10

Карпин отреагировал на дисквалификацию полузащитника «Рубина» Безрукова

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал дисквалификацию полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова за шутку после игры 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:0).

«Вопрос не ко мне. Чаще говорить об этом? Вам нужно об этом говорить, а не мне. Вы сказали, что это безумная ситуация. Для меня тоже безумная. Я тоже был дисквалифицирован на две игры. Было высказано, какой дебил принимал решение (проводить матч 17-го тура РПЛ с ЦСКА в условиях сильнейшего снегопада, — прим. «СЭ»). Вопрос в воздух без личностей. Однако на две игры дисквалифицировали», — сказал Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Во вторник, 4 июня, председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов рассказал «СЭ» о том, что Безруков дисквалифицирован на три месяца условно и оштрафован на 100 тысяч рублей за фразу про «денежки» после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0).

Валерий Карпин
Руслан Безруков
ФК Рубин (Казань)
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